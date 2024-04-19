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AI協助預測家事調解 台北地院：目前法官人力不足

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地方法院今天舉辦家事調解委員研習，邀請清華大學人文社會AI應用與發展研究中心副主任王道維主講「AI輔助親權酌定預測於家事調解之應用」；與會法官對如何應用於調解過程有疑慮，王道維表示，AI系統僅為工具，如何善用仍然需累積經驗分享。

這次研習會吸引法官、司法事務官、家事調查官、法官助理及包括士林、新北地方法院之家事調解委員、社工等40餘人與會，會議由家事庭庭長李莉苓主持開場，李莉苓表示，司法體應善用科技工具提升工作效率。

台北地院表示，離婚後的親權訴訟往往對未成年子女造成心理創傷，目前北院僅有2名專職全股的調解法官，人力嚴重不足。期待AI系統能適當應用於調解過程，為更多的家庭帶來助益。

王道維於會中說明AI應用於司法案件時常見的誤解與限制，並公開清華大學人文社會AI應用與發展研究中心所開發的「AI輔助親權酌定預測系統」，透過標註法官裁判理由與模型優化等，目前預測準確率最高可達90%，並提供3種輸入模式便於家事調解使用。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

司法 清華大學

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