AI協助預測家事調解 台北地院：目前法官人力不足

台北地方法院今天舉辦家事調解委員研習，邀請清華大學人文社會AI應用與發展研究中心副主任王道維主講「AI輔助親權酌定預測於家事調解之應用」；與會法官對如何應用於調解過程有疑慮，王道維表示，AI系統僅為工具，如何善用仍然需累積經驗分享。

這次研習會吸引法官、司法事務官、家事調查官、法官助理及包括士林、新北地方法院之家事調解委員、社工等40餘人與會，會議由家事庭庭長李莉苓主持開場，李莉苓表示，司法體應善用科技工具提升工作效率。

台北地院表示，離婚後的親權訴訟往往對未成年子女造成心理創傷，目前北院僅有2名專職全股的調解法官，人力嚴重不足。期待AI系統能適當應用於調解過程，為更多的家庭帶來助益。