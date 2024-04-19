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10年詐領計畫研究助理費145萬 前華夏科大教授緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

前華夏科技大學資產與物業管理系一名謝姓教授，涉嫌自2011至2021年間，利用國家科學及技術委員會（科技部前身、簡稱國科會）同一研究計畫，先後以10名指導學生作為人頭詐領計畫研究助理費，以及使用不實單據核銷影印費用，共詐取145.8萬餘元。由於謝男和涉案學生事後認罪並繳回犯罪所得，新北地檢署依詐欺取財、偽造文書罪嫌將11人緩起訴。

該名謝姓教授因2023年華夏科大與台灣科技大學合併，目前為台科大專案教師。謝男任職華夏科大期間，靠著國科會「扶壁抑制深開挖引致連續壁位移的機制及分析研究」計畫，竟能詐領助理費及不實核銷經費長達10年之久。

檢調查出，謝男自2011至2021年間，先後以陳姓、隋姓、胡姓、蘇姓、唐姓、楊姓、桂姓、曾姓、李姓共10名指導學生的人頭，掛名計畫兼任助理，向華夏會計室申請計畫案人事助理費用，待薪水入帳後，則由學生們領出現金、現金存款或匯款方式交還給謝男。

此外，謝男自2012年2月至2021年10月間，以上述類似研究，多次持不實空白收據製作請購單及支出憑證，申請核銷數千至上萬不等的影印費，合計13.3萬餘元。

謝男與10名人頭學生到案後，均坦承犯行並願繳回不法所得，但檢察官考量國科會補助學者進行專案研究的經費為國家公共財，且謝男身為大學教授卻詐領補助，因此命謝男6個月內支付公庫60萬元，其餘學生5到8萬元作為警惕，將11人緩起訴。

前華夏科技大學一名謝姓教授，涉嫌詐領計畫研究助理費及用不實單據核銷經費，事後認罪並繳回犯罪所得獲新北地檢署緩起訴。記者陳正興／攝影
前華夏科技大學一名謝姓教授，涉嫌詐領計畫研究助理費及用不實單據核銷經費，事後認罪並繳回犯罪所得獲新北地檢署緩起訴。記者陳正興／攝影

偽造文書 國科會 大學教授 檢察官 詐欺

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