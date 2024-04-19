不滿小吃部女陪侍被騷擾 男夥眾亂棒打死越南移工判17年半

屏東縣越南籍範姓移工去年1月遭台灣人亂棒打死，檢警查出，20多歲廖姓男子僅因聽聞想追求對象「亮亮」在小吃部陪酒時遭越南移工客人欺侮，竟糾集友人林男等4人，在小吃部等候開車尾隨尋仇，亂棒打死無辜移工，廖姓男子雖未在現場，屏東地院審理認為廖是起因與發起者，情節最重，依殺人等罪判廖男處有期徒刑17年半、友人林男處有期徒刑16年，另兩人幫助犯王男、王女各處有期徒刑4年、3年半，另名涉案少年少年法庭審理中，可上訴。

判決指出，2023年1月6日凌晨，廖姓男子聽聞想追求對象亮亮，在里港鄉中山南路某小吃部陪酒時，遭店內消費越南移工客人欺侮，糾集友人林男等四人尋仇，如果遇到越南人騎機車，就直接開車衝撞；若是乘坐計程車，則等其等下車後再開車撞擊，並持球棒毆打。

判決指出，林男等四人共乘一部汽車，當天凌晨2時許抵達小吃部，林男指示同夥觀察小吃部內越南移工動態，預備殺害潭姓等三名移工，三名移工離開小吃部後，林男等4人繼續尾隨移工搭乘白牌計程車到越南移工在高樹鄉的暫居處。

移工下車後，林男等四人開車衝撞移工，移工幸運閃躲，接著林男等人持球棒上前追趕未果。林男仍不肯善罷，指示同夥友人以手機的手電筒照明引導，闖入屋內，持鋁棒毆打，逃出屋外的兩名阮姓移工，其中一人遭鋁棒擊中，頭部外傷併腦出血、頭皮撕裂傷。

林男接著要求略懂中文並求饒阮姓移工、範姓移工，分坐於其右、左手邊，再命阮姓移工電話聯絡逃走越南移工朋友返回未果後，為拍攝現場情況回報廖男，遂要少年、王男持鋁棒分別毆打阮、範，王女用手機同步錄影。

王男不敢遵從，林男接手後，朝範姓移工頭部猛打多達10下，致範姓移工頭部粉碎，頭臉部大幅凹陷破裂當場死亡。少年毆打另名阮姓移工，阮姓移工雖然以手防護且迅速逃離，仍有左手肘、左額頭瘀傷、腫脹。

合議庭審理後認為，廖姓男子是本案起因及犯意形成部分，且承認為發起人，且指示林男、少年對該小吃部內越南移工為開車撞人及拿球棒打殺人行為，且證人即共犯林男、少年亦證述廖男有指示要拍處理影片給他看，確認是否有照他的指示去做等情，足認殺人行為。