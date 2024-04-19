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醋男撂人持棒打死無辜移工 一審判17年6月

中央社／ 屏東縣19日電

屏東廖姓男子不滿心儀女生陪酒時，遭越南移工騷擾，於是夥同4人教訓對方，不料卻持鋁棒打死無辜的範姓移工，屏東地院今天依殺人罪判廖男等人17年6月不等有期徒刑。

判決書指出，去年1月6日凌晨，廖男聽聞心儀的陳姓女子在屏東縣里港鄉的1家小吃部陪酒時，遭越南移工騷擾，於是夥同林男、王男、王女及1名少年教訓對方，並聽從廖男指示，若移工騎車就開車直接衝撞，若搭計程車，則等下車後開車衝撞並持球棒毆打。

當天凌晨5時許，林男發現越南移工搭車離開小吃部後，一路尾隨回到位於高樹鄉的移工暫居處，少年發現移工下車後，馬上開車衝撞，隨後又與林男持球棒追打移工，追到屋內又狂打其他越南移工，在屋內的移工四處竄逃。

其中，與事件無關的範姓移工頭部遭持鋁棒猛打10多下，導致他頭部重傷當場死亡；林男還將現場狀況拍攝成影片回報給廖男，手段極其殘忍無情。

案經屏東地方法院審結，今天依殺人罪等罪嫌，廖男判處有期徒刑17年6月、林男有期徒刑16年、王男有期徒刑4年、王女有期徒刑3年6月；另外，少年則由高雄少年及家事法院審理中。

屏東縣 移工 越南

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