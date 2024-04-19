十分、三貂嶺鐵道放天燈、行走遭罰2萬 拒繳遭強制扣薪

基隆某婦人住集合住宅1樓，她平時在家照顧女兒時會彈鋼琴，3年來樓上鄰居飽受琴音困擾，認為是噪音擾人。有住戶受不了向警方舉發，警方依違反社維法裁罰婦人2000元，但婦人不服向基隆地院聲明異議，但法官駁回她的請求，認定她彈的是噪音，原因在於婦人的演奏方式有一大特徵，足以妨害他人生活安寧…

2024-04-19 14:00