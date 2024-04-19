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十分、三貂嶺鐵道放天燈、行走遭罰2萬 拒繳遭強制扣薪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

賴姓男子在新北市十分鐵道上為遊客放天燈，後又行走在三貂嶺附近鐵道上方，各被依違反鐵路法開罰1萬元，但他一直未繳納，台鐵局移送法務部執行署執行，宜蘭分署通知賴男均置之不理，強制扣薪才將罰鍰全部「清償」。

宜蘭分署指出，新北市賴姓男子107年3月間因行走於新北市平溪區十分車站鐵道上，為遊客放天燈、拍照，遭交通部鐵路局裁罰1萬元。

後來賴男又在108年5月間，再度行走在新北市瑞芳區三貂嶺附近鐵道，再遭裁罰1萬元，兩筆罰鍰均未繳納，鐵路局移送法務部行政執行署宜蘭分署執行。

宜蘭分署收案後，屢次通知賴男到場均置之不理，經查賴男尚有薪資所得，去年10月開始扣押賴男薪資抵償，扣薪直至今年3月，才將罰鍰全部「清償」。

宜蘭分署說，依鐵路法規定，行人不得侵入鐵路路線，行人必須跨越鐵路路線時，應暫停、看、聽，注意兩方確無來車，始得通過，但鐵路電化區間，除天橋、地下道及平交道外，不得跨越。

宜蘭分署指出，收到罰鍰繳款書務必盡速繳納，如經濟困難可以分期方式辦理，切勿置之不理，否則移送執行後，會採取遭扣薪、扣存，甚至執行動產、不動產，得不償失。

十分、三貂嶺鐵道放天燈、行走遭罰2萬，拒繳遭強制扣薪。圖／宜蘭分署提供
十分、三貂嶺鐵道放天燈、行走遭罰2萬，拒繳遭強制扣薪。圖／宜蘭分署提供

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