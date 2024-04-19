影／昔戰友鼻酸落淚 士院追思李昭然：對不起沒把你照顧好

士林地方法院刑事庭法官李昭然上周墜樓死亡，今頭七，法官協會今午發起「白花追思運動」，士林地院也準備白花、黃絲帶，中午時分由院長彭幸鳴致詞後，率法院同仁獻花、在樹上繫黃絲帶追思李法官，現場一片哀戚，不少人鼻酸落淚。

士林地院今午12時在法院西大門處準備電子螢幕，播放影片回顧法官李昭然生前工作剪影，現場準備白花、黃絲帶，除法院員工外，法官及檢察官界也有不少曾與李昭然共事過的人士到場參加追思活動。

現場由士林地院院長彭幸鳴向法官李昭然致詞，過程中彭數次哽咽，隨後現場眾人排隊獻花，許多人鼻酸、紅了眼眶，昨接替李昭然擔任案件受命法官的蘇琬能法官也忍不住落淚，現場氣氛十分哀戚。

「法官之死」震驚社會，有法官說，目前法官審案壓力龐大，案量也比從前暴增許多，如近年詐欺案件增多，先前檢警陸續有感吃不消，法官也面臨同樣問題，「這案量是過去沒有的。」

士林地院表示，同仁工作壓力大，法院原本就有規劃相關諮商資源，也鼓勵同仁從事休閒活動抒發壓力，法官李昭然發生憾事後，已更加強相關宣導，更鼓勵同仁跨院區業務交流，減輕工作壓力。

據悉，法官李昭然告別式將在5月3日於台北市立第二殯儀館至美四廳舉行，當天下午2時家祭、2時30分公祭，其生前所處辦公室，士林地院將保留至下次分發後再行安排。

士林地方法院院長彭幸鳴致詞內容如下： 你震驚了司法，至今我們仍不願相信。對不起，我們沒有把你照顧好，沒有發現燦爛陽光背後如此疲累，沒來得及提供肩膀與擁抱，和你一起擦眼淚；對不起，我們如此依靠著你，沒有警覺傾力支援的背後，無助已悄悄侵襲，沒來得及遞出雙手與氣力，陪你一起愛自己。 全國的法院正陪著我們，士林地方法院士東院區、內湖院區、士林簡易庭院區，同仁們也自主獻上白色鮮花，為你繫上黃絲帶，無限的思念無以表達，僅代表士林地方法院謝謝您，您士卓越、認真、用心、傑出的好法官，您是我們曾經的肩膀，您，敲響了警鐘。辛苦了，夥伴，放下一切吧，願您安息。

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