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士院法官白花運動 新北院檢雙長同表永留人心

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

士林地方法院法官李昭然上周墜樓身亡，法官協會今天在他頭七之日，於中午12時發起「白花追思運動」，建議法官在各所處法院適當地點獻上白花及黃絲帶，表達追思之意。稍早新北地方法院院長許仕楓和新北地檢署檢察長余麗貞，分別親自寫下卡片表示對李法官的哀悼。

法官協會日前在官網上貼文呼籲，在李法官墜樓滿一周時，於今天中午12時放下手邊工作，一起自行適當地點紀念李法官，新北地院則將紀念處設於行政大樓1、2樓間的樓梯轉角處，現場布置簡潔素雅。

活動開始不久，許仕楓前往並寫下「願昭然法官安息 我們永遠與你同在」的紀念卡片，與士林院檢素有淵源的余麗貞，也親手寫下「慟：失去一位好法官 但留在司法人心中！」的卡片，兩位首長不約而同地表示李法官的逝去將永留人心。

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新北地院李法官紀念處現場布置簡潔素雅。記者蔣永佑／攝影
新北地院李法官紀念處現場布置簡潔素雅。記者蔣永佑／攝影
新北地檢署檢察長余麗貞親自寫下對李法官的哀悼。記者蔣永佑／攝影
新北地檢署檢察長余麗貞親自寫下對李法官的哀悼。記者蔣永佑／攝影
新北地方法院院長許仕楓親自寫下對李法官的哀悼。記者蔣永佑／攝影
新北地方法院院長許仕楓親自寫下對李法官的哀悼。記者蔣永佑／攝影

司法 新北

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