台南地院白花追思李法官 建言加速金字塔型訴訟修法

「你走了，留下的位置是無人可填補的缺憾…」士林地方法院法官李昭然上周墜樓身亡今頭七，台南地院在院內大廳一隅以白花及留言牆追思李法官，法官及律師自發性前往緬懷。法官莊政達提及應加速金字塔型訴訟程序修法進度，以建構現代合理而有效率的司法制度。

司法院研議推動金字塔型訴訟制度改革，規畫將 人力與預算資源優先分配於訴訟最基層的第一審，藉此及早確定爭訟事實，避免審級之間重複調查、資源重複投置，至於終審法院則只專注於法律爭議處理及見解統一，將分階段逐步縮減法官員額，以建構底寬上尖「金字塔型」訴訟程序與組織。

莊政達說，近年來有愈來愈多的法官提早退休，比例也有增加趨勢，而李法官這麼年輕且認真，也備受外界期待，所以他的驟逝引發社會關注。近年來法官人力吃緊及工作繁重壓力下，他認為應該加速金字塔型訴訟程序修法進度及其配套。

法官劉怡孜表示，李法官之死給予我們許多省思；而於頭七這一天，希望可以好好靜下心來，追思李法官。

「你走了，留下的位置是無人可填補的缺憾，這個句點，給我們力量，奮力抬起深陷在泥沼的雙腳，來到這裡，艱難放下好多好多的不捨和牽掛，只願讓你安心…」。在留言板上，不少法官及律師到此留言緬懷李法官，甚至不捨的低頭擦拭眼角淚水。

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