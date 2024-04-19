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影／白花悼李昭然法官同僚落淚 嘆重視勞工為何不能等同司法官？

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

士林地方法院法官李昭然上周墜樓身亡，中華民國法官協會發起「白花運動」，今中午12點起於各地院大門追思。台中地院聚集60多名司法官，紛紛走上獻花、哀悼，多人默哀時掩面落淚，有法官坦言，司法高層因深思減少案源，勞工權益可重視，為何司法官權利不能等同視之？

中院今中午12點起，由法院人員在大門台階設立追思區悼念李昭然法官，並由李在中院、中檢的7、8名52期同期同學領銜獻花，隨後多位庭長、審判長及法官都到場致哀，由於李昭然分發前曾在中院學習，同僚回想起他為人和善、戮力從公，不禁潸然淚下。

台中地院有法官指出，不管民事、刑事及行政案件，都有逐年暴增趨勢， 司法院應想辦法減少源頭、擴大紛爭解決機制，減少法官負荷量才能增加訴訟品質，維護當事人權益。

該名法官說，中院民、刑庭，目前月分約30、40件，簡易庭則達80、90件，檢方收案年增加萬件，連帶起訴至法院的數量隨之俱增，就能知道法官、檢察官負荷有多重。

他認為，司法多年來最根本問題，應要解決案件進到法院的數量，若不將部分案件處分，或提高民事訴訟起訴門檻，案件就會一直灌進來，如民事可以提高給付裁判費，刑事也能修法除罪化，這都是減少訟源的方式。

法官說，想要精緻審理品質，就得減少案件數量，若一直維持在目前狀態，會持續拖延案件時程，最直接就是影響訴訟人權益。

他也舉例，人力增補永遠趕不上案件成長速度，就如停車場一直蓋，仍是比不上民眾購買新車的速度，因此與其蓋停車場，不如減少大家買車。

李昭然法官之死，第一線法官坦言，每個司法人員養成都很漫長、艱辛，李法官過世絕對是司法很大的損失，同為司法人員感到非常惋惜，主張司法官負荷量合理，勞工權益都可以重視，為何司法官權利不能等同視之？

李昭然同期法官同學說，李非常優秀，大家都深感惋惜，今天中院到場哀悼的法官、檢察官多達60幾人，可以想像大家有多感傷李法官過世，也反應司法人員工作壓力之大。

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中院、中檢今中午12點，有60多名司法官於大門前默哀，悼念士林地院李昭然法官。記者曾健祐／攝影
中院、中檢今中午12點，有60多名司法官於大門前默哀，悼念士林地院李昭然法官。記者曾健祐／攝影
中院、中檢今有60多名法官、檢察官紛紛下樓參與「白花運動」，多名司法官難忍悲痛情緒掩面落淚。記者曾健祐／攝影
中院、中檢今有60多名法官、檢察官紛紛下樓參與「白花運動」，多名司法官難忍悲痛情緒掩面落淚。記者曾健祐／攝影
中院、中檢今有60多名法官、檢察官紛紛下樓參與「白花運動」，為李昭然法官獻上白花。記者曾健祐／攝影
中院、中檢今有60多名法官、檢察官紛紛下樓參與「白花運動」，為李昭然法官獻上白花。記者曾健祐／攝影
台中地院今中午12點起在大門設置李昭然法官追思區，現場擺放白色鮮花。記者曾健祐／攝影
台中地院今中午12點起在大門設置李昭然法官追思區，現場擺放白色鮮花。記者曾健祐／攝影
中院、中檢今有60多名法官、檢察官紛紛下樓參與「白花運動」，為李昭然法官獻上白花。記者曾健祐／攝影
中院、中檢今有60多名法官、檢察官紛紛下樓參與「白花運動」，為李昭然法官獻上白花。記者曾健祐／攝影

司法官

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