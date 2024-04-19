影／「5條通」男躲藏半年 耐不住邀約KTV歡唱被南警逮正著

台南23歲黃姓男子去年11月起陸續因妨害秩序、詐欺及洗錢防制法等5案，陸續遭台南、高雄等院檢發布通緝。他低調躲藏數月，昨晨5時許耐不住友人邀約在金華路某KTV唱歌，因在外面巷道暗處抽菸，為巡邏經過市警二分局員警發現可疑，調頭攔下盤檢後被逮，依法解送歸案。

警方調查，黃昨晨耐不住朋友邀約，且通緝期間已久未至KTV歡唱，心想深夜期間應無警察臨檢，興沖沖至金華路某KTV把酒歡唱。期間跟友人在外抽根香菸，長樂所副所長郭建政發現可疑，調頭攔下盤檢。

然而，黃雖假裝未聽到呼喊想快步離開，仍遭員警追上攔下，盤檢中還吞吐偽報他人身分證號碼，仍被員警識破，最後只能乖乖配合。

經查證，確認他涉妨害秩序、詐欺及洗錢防制法等5案，陸續遭台南、高雄、嘉義、桃園等地檢署及台南地院發布通緝在逃，其中3案為應執行案件，計判刑2年5月。隨後，他帶回調查並解送各地檢署及法院歸案。

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