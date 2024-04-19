快訊

星巴克「買一送一」連3天！網友開心：終於跨周末

天王星「歐膩」貓咪深夜奇蹟尋獲 網封躲貓貓冠軍

陽明交大牽動中興、嘉大命運？學界：6年內不會新設中醫系

影／「5條通」男躲藏半年 耐不住邀約KTV歡唱被南警逮正著

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南23歲黃姓男子去年11月起陸續因妨害秩序、詐欺及洗錢防制法等5案，陸續遭台南、高雄等院檢發布通緝。他低調躲藏數月，昨晨5時許耐不住友人邀約在金華路某KTV唱歌，因在外面巷道暗處抽菸，為巡邏經過市警二分局員警發現可疑，調頭攔下盤檢後被逮，依法解送歸案。

警方調查，黃昨晨耐不住朋友邀約，且通緝期間已久未至KTV歡唱，心想深夜期間應無警察臨檢，興沖沖至金華路某KTV把酒歡唱。期間跟友人在外抽根香菸，長樂所副所長郭建政發現可疑，調頭攔下盤檢。

然而，黃雖假裝未聽到呼喊想快步離開，仍遭員警追上攔下，盤檢中還吞吐偽報他人身分證號碼，仍被員警識破，最後只能乖乖配合。

經查證，確認他涉妨害秩序、詐欺及洗錢防制法等5案，陸續遭台南、高雄、嘉義、桃園等地檢署及台南地院發布通緝在逃，其中3案為應執行案件，計判刑2年5月。隨後，他帶回調查並解送各地檢署及法院歸案。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

「5條通」黃男雖假裝未聽到呼喊想快步離開，仍遭員警追上攔下，盤檢中還吞吐偽報他人身分證號碼，仍被員警識破，將他解送歸案。圖／讀者提供
「5條通」黃男雖假裝未聽到呼喊想快步離開，仍遭員警追上攔下，盤檢中還吞吐偽報他人身分證號碼，仍被員警識破，將他解送歸案。圖／讀者提供

KTV 台南 通緝

延伸閱讀

假釋出獄2天KTV歡唱持刀砍死人 他被判刑17年半外加禁戒8個月

遭彈劾有內情？ 黃錦秋律師聲明盼爭清白

網挖昔日節目片段！卜學亮驚爆黃子佼偏愛「青春肉體」

影／開車衝撞店面再「連開4槍」 17歲少年投案指尋仇：去年KTV喝酒遭毆

相關新聞

法官之死／法官協會今頭七發起白花運動 士院同步繫黃絲帶

士林地方法院法官李昭然上周墜樓身亡今頭七，中華民國法官協會將在今午12時發起「白花追思運動」，建議法官在各所處法院大門口...

影／白花運動...法官李昭然的老師獻祝禱文 王梅英：所信的道已守住

士林地方法院法官李昭然墜樓，法官協會今發動「白花運動」，台北地方法院多名法官在川堂耶誕樹獻上花與卡片；院長王梅英與李昭然...

台積電前工程師龐氏騙局吸金65億 投資客皮箱裝千萬現鈔...檢調咋舌

台積電林姓前工程師離職後成立翔勝不動產投資公司，一邊向中小企業放貸收利息，再和投資人佯稱年利息高達18％，5年吸金65億...

影／「5條通」男躲藏半年 耐不住邀約KTV歡唱被南警逮正著

台南23歲黃姓男子去年11月起陸續因妨害秩序、詐欺及洗錢防制法等5案，陸續遭台南、高雄等院檢發布通緝。他低調躲藏數月，昨...

懶得換竟綁3歲兒雞雞「戒尿布」害瘀腫 單親父判2年6月刑定讞

莊姓男子離婚後獨自照顧3歲大的兒子，因懶得換尿布，竟拿線繩綑綁兒子陰莖，幼兒園老師發現男童陰莖瘀傷腫脹，通報高雄市家庭暴...

持刀殺死酒店小姐還性侵不想讓國民法官審 北院裁定駁回

男子陳冠霖2023年3月持水果刀刺殺酒店小姐致死、性侵得逞，台北地檢署依殺人等罪起訴陳，案件進入國民法官審理程序，陳的律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。