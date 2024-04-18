剴剴案後衛福部允修改保母訪視指引 下周開會初步方向曝光
一歲男童剴剴去年遭兒福聯盟媒合的合法保母虐死，案件今天偵結，依涉犯刑法、兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌，起訴保母姐妹。衛福部在剴剴案發後，提出修改保母訪視指引，衛福部社家署表示，已於四月一日舉行第一次會議，會中共識提高全日托訪視保母次數為全年6次，依對象有不同訪視頻率，執行細節待下周開會決定。
依現行規定，居家保母初次收托兒童，訪視頻率為一年四次，且首次訪視必須在收托一個月內，此為訪視頻率下限。衛福部社家署長簡慧娟表示，本月一日的會議路提高訪視頻率為全年六次，並就輔導機制進行討論，下一步是制訂工作指引，將邀集地方政府、民間團體提出意見。
衛福部長薛瑞元曾提出，應在訪視指引中訂定觀察事項，下周會議將一併討論；而增加至全年六次訪視的對象，並非針對所有全日托兒童，目前將討論納入照顧困難、年紀較小者，但仍未定案。
保母訪視由居家托育服務中心的訪員執行，托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，目前社家署訂定的訪視指引，內容相當簡略，若缺乏標準化指引內容，僅單純增加訪視次數，無助於提升托育安全，建議衛福部訂定托育訪視細節項目，讓訪員有所依循。
黃喬鈴表示，彭婉如基金會曾提出詳細的訪視內容，包括托育環境是否通風良好、溫度適中，觀察孩童作息、保母備餐過程及期間孩童如何安置，以及孩童受照顧情形、發展情況等，目前社家署版本僅列入較抽象的項目，應該明列續項，才有機會揪出托育危機。
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