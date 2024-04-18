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判刑6月！他開車綠燈起步 撞傷闖紅燈走斑馬線失智婦人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

謝姓男子在路口見綠燈起步時，把闖紅燈走斑馬線過馬路的中度失智婦人撞成重傷。事故鑑定肇事主因為行人過失行為，謝過失行為是肇事次因。傷者家屬求償1043萬多元，謝僅要賠償強制險66萬多元，未能和解。基隆地院審理後，依過失傷害致人重傷罪判謝男6月徒刑；可易科罰金；全案可上訴。

判決指出，謝男前年9月23日近午開車行駛信一路，在義二路交岔路口綠燈起步時，撞上闖紅燈走行人穿越道穿越信一路，中度失智的林姓婦人，造成林婦左眼失明、左側5根肋骨閉鎖性骨折併血胸、頭部外傷併硬腦膜下出血傷害。林子提告，檢察官偵查後，依過失重傷害罪嫌起訴謝男。

法官審理時，謝男承認犯行，並與林子在檢方偵查時證述情節大致相符，另依交通事故現場圖、道路交通事故初步分析研判表、道路交通事故調查報告表、監理機關車輛行車事故鑑定意見書、現場照片等事證，認定謝男犯行。

法官指出，謝男肇事後停留現場，主動向員警承認是肇事人，符合自首規定。謝男開車綠燈起步時，不應未注意車前狀況及未遵守禮讓行人優先通過規定，造成林婦受重傷。林婦的兒子求償醫療、看護、精神慰撫金等費用共1043萬多元，謝僅要賠償強制險66萬6625元，雙方金額差距過大無法和解。

法官審酌謝男坦承犯行，無前科，兼衡林婦未依號誌指示通行，穿越道路未注意左方直行來車過失為肇事主因，謝男綠燈起步，未注意前方行人穿越道有行人穿越車道為肇事次因，以及犯罪情節、林婦傷勢等情狀，判謝男有期徒刑6月，如易科罰金以1千元折算1日。

謝姓男子在基隆市信一路、義二路口，見綠燈起步時撞傷闖紅燈走斑馬線過馬路的林姓中度失智婦人。基隆地院審理後，依過失傷害致人重傷罪判謝6月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
謝姓男子在基隆市信一路、義二路口，見綠燈起步時撞傷闖紅燈走斑馬線過馬路的林姓中度失智婦人。基隆地院審理後，依過失傷害致人重傷罪判謝6月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
謝姓男子在基隆市信一路、義二路口，見綠燈起步時撞傷闖紅燈走斑馬線過馬路的林姓中度失智婦人。基隆地院審理後，依過失傷害致人重傷罪判謝6月徒刑。圖／翻攝自GoogleMap
謝姓男子在基隆市信一路、義二路口，見綠燈起步時撞傷闖紅燈走斑馬線過馬路的林姓中度失智婦人。基隆地院審理後，依過失傷害致人重傷罪判謝6月徒刑。圖／翻攝自GoogleMap

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