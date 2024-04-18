超惡劣！虐童保母對話曝光 裁定羈押禁見3月

從事保母的劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐「剴剴」致死，都裁定羈押禁見3月。劉彩萱承認犯罪，盼交保回家，不過，檢察官指她逼小孩以軍人姿勢罰站，劉若琳和劉彩萱的對話出現「不要讓他吃太多，不然要處理排洩物」，犯行惡劣。

劉彩萱開庭承認犯罪，稱檢方指控事實有誤。她說，沒有拔「剴剴」的牙與指甲、沒有踹「剴剴」只有打腳底板，檢方指她將「剴剴」放在水桶，其實是放在臉盆，更沒有將「剴剴」撞在地板上。

劉彩萱說，她沒有餵食不新鮮食物，早上有給「剴剴」吃牛奶土司，晚上給他吃麵或飯，也沒有以工具毆打，「剴剴」生殖器上的傷勢與她無關，會用口罩綁「剴剴」那次，是「剴剴」感冒，用保麗龍弄眼睛是一時找不冰敷的東西。

劉彩萱表示，她承認犯罪，要說「對不起」，這些日子她難過、內心譴責很深，耳朵纏繞的都是救護車的鳴笛聲與「剴剴」做CPR的畫面，她一定會配合審判，接受應得的處罰，希望交保回家探望家人，絕不逃亡、串證。

劉若琳否認犯罪。劉若琳辯稱，姐姐請她照顧「剴剴」時間都不長，約半小時內，她與姐姐是不同的托育地，沒有打過、綁過「剴剴」，甚至不曾幫忙餵食。

劉若琳說，檢方指控她將「剴剴」放在臉盆，其實那是一個紅色洗澡盆，她當下在洗便當盒，因「剴剴」在洗澡盆裡向後仰3次，才去扶他、鬆綁，當晚也陪著睡覺。

劉若琳說，她家的玩具比較多，「剴剴」來玩時，因天涼幫忙加薄外套，指甲不小心刮到「剴剴」的脖子，從那次起即將指甲剪短，「我真的有陪他玩」，希望法官別再羈押她。

偵查兼蒞庭檢察官邱舜韶說，劉彩萱上一庭全部認罪，這次否認重要事實，劉彩萱的先生是開船的人，有資力逃亡，且劉女女兒在大陸工作，依檢舉人看護工的蒐證，劉彩萱會與妹妹討論，有串證之虞，應繼續羈押。

對劉若琳羈押與否意見部分，邱舜韶說，劉彩萱、劉若琳的家人都住在附近，若不羈會不斷串證，依劉若琳與姐姐的對話紀錄顯示，她參與犯案極深，還與姐姐共同嘲笑表示「太爽了，繼續讓他站」、「不要讓他吃太多，不然要處理排洩物」、「一天吃一餐就好」等。

邱舜韶指控，依看護工證述，劉姓姐妹逼著「剴剴」以軍人的姿勢罰站，還會用眼神制止「剴剴」要站好、讓「剴剴」發抖，加上社會局資料是姐妹2人共同照顧，劉若琳也犯情重大、有串證之虞，應羈押禁見。

依起訴，劉姓姊妹是專業保母，為兒童福利聯盟文教基會待出養兒童保母，2023年8月間，劉姓姊姊與「剴剴」外婆簽署托育委約書，約定2023年9月1日起以每天1000元在住處全天照護「剴剴」。

劉姓姊姊自2023年9月1日至12月23日以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢、頭部將「剴剴」身體對折綑綁，用口罩、保利龍遮蓋眼睛後，用膠帶將「剴剴」綁附在椅腳。

此外，她將「剴剴」綑綁後塞入水桶或擁擠角落雜物旁邊，劉女妹妹於姊姊在洗澡或外出時，協助綑綁或看管監「剴剴」，在「剴剴」蒙眼口罩脫落時，將口罩戴上，以蒙住他雙眼。

檢方調查認定，劉姓妹妹曾見「剴剴」遭綁住雙手、雙腳放置於水桶，因掙脫踢翻水桶嘗試掙脫，將「剴剴」綑綁固定再塞回水桶內，還長時間處罰讓「剴剴」裸體躺在地上、雙腳抬高跨門上，不得變換姿勢。

劉姓姊姊也命「剴剴」裸體罰站在陽台、屋內等角落到睡著，遇「剴剴」不從，即以腳踹、毆打、以眼神怒視、大聲斥喝及辱罵「機掰」，致「剴剴」不停顫抖，導致身體因長期綑綁變形且不對稱。

檢方說，劉姓妹妹2023年9月7日以指甲刮「剴剴」的右頸部，造成「剴剴」脖子撕裂傷及全身有多處新舊不同程度鈍挫擦傷、瘀傷、裂傷，「剴剴」大血管也塌陷、下門牙缺，還有皮下軟組織出血、壞死及血液、組織液鬱積。

劉姓姊妹也重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘、燒焦物絞碎餵食「剴剴」，不幫「剴剴」穿衣長期無衣物蔽體，又因一天只提供半個紙杯的泥狀絞碎物給「剴剴」吃，致長期營養不良、感染肺炎。