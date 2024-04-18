南投男子酒駕撞死騎士 國民法官判刑8年6月

法官示意圖。圖／Ingimage 鄒男去年酒後開車超速撞死騎機車的老翁，南投地院國民法官庭審酌鄒男自首非出於真誠悔悟、無情堪憫恕之處、未與家屬和解，刑度不宜過輕，今天判刑8年6月。可上訴。

全案起於民國112年6月18日晚間，45歲鄒男酒後駕車行經草屯鎮中正路與富德街口，撞死72歲李姓機車騎士。

鄒男曾因酒駕被判刑確定，10年內又酒駕撞死人，案經南投地檢署起訴，由南投地方法院國民法官法庭審理。

南投地方法院發布新聞稿表示，國民法官法庭認為鄒男符合自首要件，但刑法第62條規定，自首而受裁判者「得減輕其刑」，並非「應」或「必」減輕其刑，國民法官認為，鄒男並非真誠悔悟而自首，決定不予減輕其刑。

南投地院指出，鄒男有酒駕前科，明知酒後不得駕車，竟未選擇代駕或搭計程車等其他交通方式，仍恣意酒後駕車且嚴重超速駕駛，造成被害人死亡，使被害人家庭破碎，無「情堪憫恕」情形，不適用刑法第59條情堪憫恕規定減刑。

南投地院表示，被告犯罪情節嚴重，犯罪所生損害甚鉅，且尚未與被害家屬調解或和解成立，未獲被害人家屬諒解，國民法官認為刑度不宜過輕，應趨近中度刑。

國民法官法庭並考量被告復歸社會更生可能性、有未成年子女需扶養等，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判有期徒刑8年6月。