宜蘭南澳女課長控鄉長、時任農政課長性騷 雙雙否認

宜蘭縣南澳鄉一名女課長指控鄉長李勝雄、現職原住民事務所長的鄉公所農政課前課長林志雷涉嫌性騷擾，上個月向縣政府提出申訴。李勝雄表示，有時喝酒後開玩笑，當下也沒事，怎麼隔了這麼久才說？林志雷全盤否認，盼調查還他清白。

南澳鄉公所今爆出首長及主管涉嫌性騷及猥褻，事發在110年，鄉長李勝雄表示，原民部落朋友大家喝了酒愛開玩笑，事情並不是這樣，他覺得自己蒙受冤屈，對細節不願多談。全案已進入縣府調查階段，一切等候調查。

縣府表示，今年3月接獲性騷擾事件申訴，依性別平等工作法受理後成立專案調查小組，目前積極調查。

《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》及《性別平等教育法》三法修改後於今年3月8日實施，對於主管首長與雇主等「權勢性騷」，不管是民事、刑事及行政都加重處罰，而且把追溯申訴時間延長到事發7年。本案在此時爆出，對於首長及主管影響會比較大。

申訴的女課長指控，李勝雄110、111年間幾次在醉後言語騷擾，或是有不當肢體接觸，讓她長年受身心煎熬，甚至差點導致流產。原本她打算自己離開，但看到#ME TOO風潮時，創傷後症候群爆發，一度崩潰，反而決定提出申訴，「沒做錯事情為何要走？」並透露自己不是唯一受害者，要勇敢站出來。

控訴林志雷的部分，女課長表示，110年3月全國原住民運動會的部分賽事在南澳鄉舉辦，她路上遇到時任鄉公所農業課長的林，渾身酒味、強行抱她，所幸被其他同事看到拉開；她已向林志雷提出刑事告訴，至於李勝雄，會在縣府調查結束後一併提告。

林志雷說，全國原住民運動會是公開的場合，如果強行抱她，會有很多人看到，這是完全沒有的事，希望調查早日還他清白。

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