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虐死1歲童…保母「姊妹檔」有逃亡串證之虞 裁定羈押禁見

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被指「餵毒餵死人」向何志偉求償200萬元 趙介佑敗訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑因販毒、詐欺等案應執行9年2月徒刑，不滿前立委何志偉記者會稱他「搶毒、餵毒餵死人」，提告要求何賠償200萬元、刊登勝訴判決，台北地方法院審理，判決駁回。可上訴。

趙介佑2014年加入民進黨，2021年7月被開除黨籍，父親趙映光、姑姑趙心瑜也先後請辭黨部評委召集人、執行長等黨職；因趙映光受訪呼籲民進黨將趙介佑除名，還點名感謝何志偉「有情有義力挺」，何開記者會指趙家「搶毒、販毒、餵毒、餵毒餵死人」。

趙介佑後來發聲明批評何志偉憑空捏造，利用他政治鬥爭「欠缺道德與良心」，何志偉2022年12月29日回應從未力挺趙介佑，「趙介佑這種幻想的、杜撰的，就不再回應」，趙介佑認為何侵害他的名譽，提告求償200萬元。

法院月前開庭，何志偉的委任律師表示，當時因趙映光在趙介佑販毒案爆發後，被民進黨開除黨籍公開表示「何志偉挺趙介佑」，容易讓選民誤解何志偉挺趙介佑、是支持黑道販毒的立委。

趙介佑的律師則表示，何志偉當時是立委，對於事實與意見是否為真實，有較一般人更能查證與追求真相的能力與義務，卻自開記者會毀損趙介佑的名譽，要負侵權賠償責任。

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民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光的兒子趙介佑。圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光的兒子趙介佑。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委何志偉。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委何志偉。圖／聯合報系資料照片

何志偉 民進黨 趙介佑

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