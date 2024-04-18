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驗收不存在的燈飾 宜蘭縣前科員涉偽造驗收證明遭起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府前莊姓科員2017、2018年間，負責節慶氛圍營造的燈飾工程，疑因管理不善，要驗收時燈飾已經拆光了，涉嫌偽造證明書，驗收不存在的燈飾後請款。宜蘭地檢署日前偵結，依偽造文書等罪起訴莊男與另外2名縣府人員，並依違反政府採購法起訴廠商3人；縣府表示，尊重司法調查。

起訴書指出，莊男2014年到2019年間擔任工商旅遊處科員，2017年負責辦理「106年度宜蘭縣節慶氛圍營造（燈飾）工程」，製作耶誕節與年節燈飾，分為溪南溪北兩地區執行，總預算700萬元，溪北地區由錢姓女子的公司得標，溪南地區則由李姓男子、張姓男子合開的公司得標。

燈飾工程2017年12月間開始施工後，縣府希望營造更好的過節氛圍，指示廠商追加燈飾地點與數量，負責辦理的莊男沒有確實管制經費和管理契約，導致廠商追加燈飾後卻未變更或擴充契約，施作金額也超出預算，且活動結束後為了盡速恢復市容，2018年3月間就將燈飾全部拆除。

莊男遲遲沒有驗收，禁不住廠商多次催促付款，2018年4月間才要辦理溪北的驗收，燈飾早就拆完了；莊乾脆自己製作驗收紀錄，於「驗收經過」欄位不實填上「現場確認廠商有確實施作布置」等語，並偽造廠商簽名，向主計處請款；7月間，也用類似手法製作溪南部分的驗收紀錄請款。

本案被縣府內部人員知悉，通報政風處，再通報廉政署調查。宜蘭地檢署日前偵結，依犯刑法216條、213條登載不實公文書罪，與217條第1項偽造署押罪，起訴莊男；莊男的直屬長官方姓科長、同樣負責驗收的同事李姓男子，也被依犯登載不實公文書罪被起訴。

地檢署也依犯登載不實公文書罪起訴李姓廠商與張姓廠商。另外調查本案時，還發現李、張、錢3名廠商涉嫌找人圍標，依違反政府採購法第87條第3項起訴3人。

宜蘭地檢署日前依犯偽造文書等罪，起訴莊姓男子與其他2名縣府人員。本報資料照
宜蘭地檢署日前依犯偽造文書等罪，起訴莊姓男子與其他2名縣府人員。本報資料照
宜蘭縣政府工商旅遊處前科員莊姓男子，疑因管理不善，負責的燈飾工程要驗收時早就拆光了，乾脆自己偽造驗收證明後請款。本報資料照
宜蘭縣政府工商旅遊處前科員莊姓男子，疑因管理不善，負責的燈飾工程要驗收時早就拆光了，乾脆自己偽造驗收證明後請款。本報資料照

偽造文書 宜蘭 燈飾

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