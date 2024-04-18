10人逼債痛毆致死案開庭 死者家屬：你們這群不是人！

陳男去年不願前往柬埔寨工作還債，遭痛毆、私行拘禁致死，士檢偵結依傷害致死等罪起訴主嫌陳男等10人，2名涉案少年由少年法庭審理，全案適用國民法官法，士院今開準備庭，確認法條適用及被告是否為認罪答辯等，原告訴訟代理人轉達死者家屬意見時，痛批被告「你們這群不是人，要跟我承受一樣的痛才對得起死者」。

全案源於2023年8月23日晚間，19歲陳姓男子因積欠萬元債務糾紛，鄭姓男子及25歲陳男要求他赴柬埔寨工作還債，被害陳男不從，並在網路上貼文指「我有惹到你們，要處理我，我沒意見，沒惹到你，想碰我要先過我哥那關」，內容惹怒鄭男等人，因而糾眾押走被害陳男。

檢警調查，鄭男透過通訊軟體指使手下逼迫陳男前往柬埔寨工作，要求全程錄影，汪姓男子將陳男約至新北市蘆洲區一間汽車美容店，一眾人持球棒、刀械虐打陳男，陳男全身受傷，手腳被綁，還被噴灑辣椒水等，後續被膠帶封住雙眼，塞進汽車內送往新北市淡水區某民宅內拘禁。

隔天凌晨，汪等人發現陳男大小便失禁、不斷嘔吐，立刻呼叫救護車到場協助，但陳男在送醫途中失去生命跡象，到院後不治身亡，死因是全身多處大面積擦瘀傷，嘔吐物吸入呼吸道，皮下軟組織出血，橫紋肌溶解症等，窒息不治。

事件曝光，綽號「浩哥」的鄭男逃跑被通緝，士林地檢署去年12月偵結，依傷害致死等罪起訴主嫌陳男等10人，建請法院加重其刑，另2名少年由少年法庭審理。

因全案適用國民法官法，士林地院今午2時30分開庭進行準備程序，因原受命法官李昭然已故，改由蘇琬能法官擔任。

部分被告辯護人主張，此案有經媒體報導，有事實足認國民參審有難期公正之虞，且案件情節繁雜、非經長久時日難判，建請法官依國民法官法第6條規定裁定不行國民參審。

對此檢方認為，此案雖經媒體報導，但國民法官選任有一定程序，也將由法官說明無罪推定等基本刑事訴訟原則，少年部分可以適當方式遮蓋、保護其隱私及權益，若依法不行國民參審，前提是被告認罪且與被害人家屬達成和解。

針對檢方認定涉犯3人以上攜帶凶器凌虐致人於死罪，並有兒童及少年福利與保障法規定加重刑責部分，部分被告坦認涉犯傷害、妨害自由等罪，但對加重刑責有意見。

準備庭尾聲，原告訴訟代理人轉達死者家屬意見，指出一個人再怎麼犯錯，都不該由別人取走性命，應由檢警司法執行；被告手段殘忍無人道、不可教化，殺人償命、無期徒刑、不得假釋，「你們這群不是人！要跟我承受一樣的痛苦，才能對得起剛滿18歲就被打死的被害人。」