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保母虐死1歲女童國民法官判9年 中院：有改過遷善可能

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中清水區蔡姓保母前年底痛毆1歲大姚姓女童「小桃子」，打到她顱內出血死亡，台中地院本周起由國民法官密集審理，今依傷害致死等罪判蔡女9年3月，小桃子的母親認為刑度過輕，沈痛發文說「對台灣司法好失望、好失望」。中院判決理由指出，蔡女有改過遷善可能，因此量處該刑度。

台中地檢2022年11月9日獲報，追查姚姓女童因受虐性腦傷，比對其主要照顧者、相關證據資料後，認定蔡姓保母涉有重嫌，同年月23日拘提蔡到案將她聲押獲准至今，女童住院至同年12月2日死亡，偵結依傷害致死等罪嫌起訴蔡。

台中地院國民法官法庭本周起密集審理，蔡女均否認犯行，公訴檢察官則對蔡女求處13年月6至15年6月徒刑。

中院今上午1依成年人故意對兒童傷害罪、成年人故意對兒童傷害致死罪等，各判蔡女3月、9年徒刑。小桃子的母親也沈痛在臉書發文，表示「孩子被傷害失去生命了，蔡姓保母只判9年，對台灣的司法好失望好失望，甚至4、5年後，蔡就可以假釋出獄重新生活。」

中院指出，合議庭審酌刑法第57條科刑事項，蔡女一時情緒失控傷害女童耳朵、大力搖晃，造成對方受傷、死亡，剝奪女童生命，也對家屬造成永久巨大精神創痛，對社會治安危害重大，犯行罪責深重，更讓家屬面臨天人永隔慘劇，需承受無以彌補損失。

合議庭考量蔡女家中有父母、3個小孩，先生長期在大陸工作，家庭經濟、狀況均不佳，且過去沒有前科，素行尚可，但犯後未坦承態度難認良好。

合議庭也說，蔡女案發後遭羈押至今，除開庭時對女童家屬形式上表達歉意（私自外出、獨留兒童在家部分）外，別無以其他更具體或實質方式，表達更深層歉意。

合議庭認為，若透過較長的有期徒刑執行，輔以適切教化，使她深入反省，學習適時控制自身情緒功能，培養正確人生觀，尙非無改過遷善可能，因此判她3月、9年徒刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

保母 司法 國民法官

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