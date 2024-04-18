1歲「小桃子」遭虐死國民法官僅判保母9年 母悲喊：對司法好失望

台中清水區蔡姓保母前年底痛毆1歲大姚姓女童「小桃子」，打到她顱內出血死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴，台中地院本周起由國民法官密集審理，今依傷害致死等罪判蔡女9年3月；小桃子的母親在臉書沈痛發文，對於僅判9年多直言「對台灣司法好失望、好失望」。

台中地院國民法官今上午12點半宣判，依成年人故意對兒童傷害罪、成年人故意對兒童傷害致死罪等，各判蔡女3月、9年徒刑。

小桃子母親得知宣判結果後，今也沈痛在臉書發文，表示「小桃子死了， 她無法告訴大家 她好痛好害怕，她無法告訴大家 她好想活下來，她無法告訴大家 她還沒好好看著世界」。

她也說，孩子被傷害失去生命了，蔡姓保母只判9年「對台灣的司法好失望好失望」，甚至4、5年後，蔡就可以假釋出獄重新生活。