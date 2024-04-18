沙鹿豪宅案今辯論終結 檢批顏寬恒是3案「主謀」求判重刑

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，被台中地檢依貪汙等罪嫌起訴；台中地院今辯論終結，顏及妻子陳麗凌，友人建設公司老闆林進福、張姓女設計師均主張無罪，檢方批顏是3案主謀、最終受益者，應從重量刑，中院諭知全案7月25日宣判。

台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目，以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張女出面向顏購買豪宅為假買賣；另任立委期間利用林進福為人頭，詐領108萬元助理費。

中院今上午逐一提示全部卷證後，審判長劉柏駿詢問顏寬恒、陳麗凌等被告的學歷、收入狀況，顏表示碩士畢業，擔任立委薪資及助理費月薪10至20萬元，其他收入每月約50萬元。陳則說她沒有工作，目前在家幫忙照顧孫女，劉也訝異問「你已經當奶奶了？」陳回答是，她已是外婆。

公訴主任檢察官鄭葆琳論告指出，顏寬恒、林進福在國有地上設車道、警衛室、大門及植栽，阻絕民眾進入該國有地，完全當作顏家私人土地使用，就算事後和國產署簽約，仍構成犯罪，2人竊占的主觀犯意、客觀犯行，昭然若揭。

鄭也說，顏家沙鹿莊園光是建造成本就高達8492萬元，媒體披露竊占國有地後，才由林去拜託張女購買，且短短2周內資金轉移，並以等同五折4515萬元賤價賣給張，成交後張也非實際所有權人，認為買賣金流都是製造的假象；另林進福也非顏實質助理，而是當人頭詐助理費。

鄭葆琳就科刑意見認為，顏寬恒涉竊占、假買賣及詐助理費3案，均是主謀主導地位，也是最終受益者，他身為立委應為人民表率，卻在屋子被檢舉後持續以假買賣卸責，還責怪檢舉者，難認態度良好，建請法院從重量刑，詐領助理費108萬元宣告沒收。

顏寬恒的辯護人說，竊占罪是以破壞他人對不動產使用支配權力，並移轉到自己名下，認為顏並不符該構成要件，且顏是當時立委補選時被有心人拿沙鹿莊園操作，他當時就決心不管選舉結果如何都要賣掉。

顏寬恒說，他全否認犯罪，自己沒竊占犯意也無假買賣，更沒有詐領助理費，被檢方起訴是「天大的冤枉」，懇求法院判無罪還他清白。