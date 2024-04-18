早知談判會破局！東洋藥品前總座等12人內線套利手法曝

士檢偵辦東洋藥品內線案及逃稅案等查出146人涉案，偵結起訴13人，其中東洋公司前總經理施俊良等人涉嫌內線交易部分案情曝光，相關人員藉東洋公司、上海復星公司與衛福部疾管署接洽採購BNT疫苗，又因採購數量、金額及獨家代理授權問題破局等內線消息，提前買賣權證或股票套利，不法所得達413萬餘元。

起訴指出，東洋藥品內線交易及逃稅等案，違反證券交易法「內線交易罪」部分共起訴12人，檢調查出東洋公司2020年8月間與上海復星公司（德國BNT公司大中華地區代理商）接洽疫苗採購案，並向疾管署洽談疫苗採購事宜。

東洋公司同年10月3日經BNT公司及上海復星公司同意出具授權書，BNT公司10月9日寄發授權書，東洋公司10月12日公開相關重大消息；後續東洋公司與疾管署在疫苗採購數量及價格上無法達成共識，東洋公司因而在11月3日終止洽談授權事宜，當天公開此重大消息。

東洋公司時任總經理施俊良、副總經理屈志源等8名公司員工、4名員工親友藉由掌握疫苗洽談過程等內線消息，及時買賣權證或股票套利，不法所得達413萬餘元，其中以施俊良及其呂姓友人合購200萬單位的權證為最多，牟利115萬餘元。

施、屈2人偵查時證稱，上海復星公司在台代表人2020年8月底主動聯絡東洋公司，表示願洽談BNT疫苗授權代理事宜，並稱政府已與BNT公司接洽過，東洋公司初步回應，要先詢問疾管署需不需要東洋公司幫忙，後續疾管署回應「不會採購中國製疫苗」。

東洋公司認仍有機會引進BNT疫苗，持續與上海復星公司洽談，確認上海復星同意BNT公司直接賣疫苗來台，但因上海復星公司此前付出高額授權金才獲得獨家代理權，遂要求至少採購1000萬劑疫苗，且訂金每劑5美元。

因2020年10月19日簽訂的投資條件書已將1000萬劑疫苗、每劑5美元的條件設定，萬一政府最後只採購200萬劑疫苗，東洋公司要陪4000萬美元，東洋公司認風險太高，不斷向政府確認採購量，卻一直未獲回應，直到10月21日疾管署才回覆採購200萬劑疫苗，並要求延長授權書有效期限。

政府與上海復星公司雙方對於疫苗採購量都不讓步，10月30日授權期間最後一天，施俊良赴衛福部報告，指出若只採購200萬劑疫苗，單價將會飆高，甚至可能每劑82.3美元，但政府若事後採購超過200萬劑，價格可倒扣，第200萬劑後疫苗單價會下降，然而疾管署仍不同意，東洋公司因此終止專案。