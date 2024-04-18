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工人酒駕撞死騎士逃逸 死者妻幫求情盼緩刑賺錢賠

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

趙姓建築工人2022年在工地飲酒後返家，駕車行經新北市鶯歌區擦撞石姓機車騎士，石男顱骨骨折，4天仍不治；趙肇事逃逸，案發後3小時遭警緝獲。新北地方法院國民法官庭考量趙已與被害人家屬和解並獲原諒，依酒駕致死、肇事致死逃逸罪判趙4年5月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

趙2022年2月8日下午3點，在桃園市觀音區大潭三路工地飲酒，當晚6點50分駕車沿新北市鶯歌區大湖路往鶯歌方向行駛。行經鶯歌區大湖路時，趙因不勝酒力，從後方追撞騎機車的石姓男子，石連人帶車滑行至對向車道，撞擊陳姓男子開的汽車，石頭部重創、身體多處骨折。

趙肇事後未報警，還逃離現場。警方據報到場，從監視錄影畫面查到趙的身分，當晚8點37分便抓到人，趙的酒測值為每公升0.19毫克。石姓騎士被送往林口長庚醫院急救，但同年月12日晚上7點48分死亡。

石妻在新北地院國民法官庭審理時，多次表示趙有意賠償，她願意原諒，希望給趙緩刑的機會，好讓他能繼續工作賠償，避免雙方家庭都破碎。合議庭認為，就酒駕致死部分如判處最低法定本刑3年仍過重，因此依刑法第59條規定減刑，但肇事致死逃逸部分無從寬恕，判趙4年5月徒刑。

案件上訴二審，高院認為一審認事用法無違誤，判上訴駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

趙姓建築工人2022年在酒駕撞死石姓騎士還逃逸，新北地院國民法官庭依酒駕致死、肇事致死逃逸罪判趙4年5月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影
趙姓建築工人2022年在酒駕撞死石姓騎士還逃逸，新北地院國民法官庭依酒駕致死、肇事致死逃逸罪判趙4年5月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影

國民法官 酒駕

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