高雄警員違法幫車行查車籍 知躲不過...趕緊辭職領了40多萬

高雄市小港警分局前警員宋姓男子，在職期間涉嫌幫車行業者，查詢車籍資料，並向業者收取每筆1000元對價賄款，今天由高雄地檢署起訴。當東窗事發，宋知道躲不過追查，便提出辭呈，領走退輔基金40多萬元。

宋姓男子原本是高雄市小港警分局小港派出所警員，由於分局每隔一時間，便會稽查員警登入警政署「刑案資訊系統」資料狀況，了解員警查詢的內容是否與業務相關，去年10月，小港警分局秘書室發覺宋平時少查資料，但突然查詢多筆車籍資料，明顯異常，便交由督察組追查他查詢用途。

據了解，宋姓警員當時都稱「為了開罰單」或「登載錯誤」，不過卻沒有開罰單紀錄，後來又稱是為了對權利車建檔，可是也拿不出相關建檔資料，分局懷疑他涉不法，便向高雄地檢署自檢，報請檢察官偵查。