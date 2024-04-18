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質疑中選會「做票」涉妨害名譽 北檢再度傳喚愛莉莎莎

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年總統大選後，網紅愛莉莎莎在IG質疑開票人員涉嫌做票。中央選舉委員會告發愛莉莎莎涉犯妨害名譽，案件函送由檢方分案調查。台北地檢署上個月20日傳喚愛莉莎莎到庭，不過她因人在國外未出庭，檢方今二度傳喚她出庭，釐清案情。

今年大選後，愛莉莎莎在IG轉發各地投票所的開票情況影片，她認為，按照規定在開票前除了要先宣布領票人數，之後還要依檢票、唱票、記票、整票計票流程，但是在場工作人員沒有確實亮票，並在IG質疑「做票才輸，我真的無法」。

中選會認為，愛莉莎莎所言涉嫌妨害名譽，將案件函送檢方，由北檢分案偵辦。愛莉莎莎事後發文道歉，表示她第一時間未經查證，使用「做票」字詞過當。

檢方今年3月20日傳喚她出庭，不過她因人在國外遊學，未收到傳票通知而未出庭。檢方今再傳喚她到庭。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

大選 妨害名譽

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