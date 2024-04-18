板橋車行查個資...行賄南北2貪警 他狡辯誤導雄檢辦案、今起訴求重刑

曾在高雄小港分局任職的宋姓警員，因缺錢與經營二手車行的姜姓好友合作，以每筆千元價碼幫姜男查詢車籍資料，高雄檢方追查後，還發現新北市瑞芳分局侯姓警員也涉案，兩人共外洩240筆車籍個資，侯男、宋男遭拘提後羈押至今，檢方今依貪汙罪嫌起訴涉案5人，並對宋男求處重刑。

檢方調查，姜男與連姓男子在新北市板橋經營二手車行，姜與宋為好友，姜、連因從事二手車、權利車買賣，需要車主資訊以便聯繫車主，前年7月、8月間，姜便找上宋男合作，由宋登入「內政部警政署刑案資訊系統」，查閱車籍資料傳給姜男。

後來宋男又經姜委託，協助撤銷3輛汽車的協尋案，宋因缺錢，開口向姜、連索賄3萬元，姜應允後付款，宋男卻未能完成撤銷，姜、連要求宋男退款，宋則提議將匯款轉為查詢車籍個資，每筆折算1000元。

連男、姜男同意後，隨即提供車牌號碼給宋男查詢，從前年7月至去年9月底，宋男共以公務系統查詢105筆車籍個資交給姜男等人，獲利約11萬元。

去年10月間，小港分局稽核時發覺異常，追查才發現宋男濫用職權私查車籍資料，報請檢察官指揮後，去年10月至宋男任職的派出所搜索，複訊後聲押宋男獲准，至於姜、連則於今年1月遭羈押。

高雄檢方根據姜、連通話紀錄，追查發現新北市瑞芳分局侯姓警員也涉案，侯因缺錢先跟連、姜借款2萬，因還不出錢，兩人便要求侯男以每筆500元價格幫查車籍資料。

侯男答應後，從去年10月起至今年1月間，為姜男、連男查詢115筆車籍個資，另名與侯熟識的林姓車行業者，也以每筆1000元價碼，請侯代查20筆車籍資料，侯男今年1月經檢方聲押獲准。

雄檢今偵結，認定宋、侯兩名警員涉嫌藉職務之便濫查個資，依有調查職務之公務員對於違背職務收受賄賂、洩密、個資等罪嫌起訴。