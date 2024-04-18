東洋藥品買BNT疫苗爆內線交易 前總經理施俊良等13人遭起訴

東洋藥品2020年爭取代理德國BNT疫苗破局，遭告發疑有內線交易，士林地檢署偵結起訴東洋藥品前總經理施俊良（圖）等13人。圖／聯合報系資料照片

士林地檢指揮警調偵辦東洋藥品前員工涉內線交易案，查出共146人涉案，偵結分別依違反證交法等罪嫌起訴、緩起訴處分，其中起訴東洋藥品前總經理施俊良等13人，緩起訴129人，1人部分罪嫌起訴、部分罪嫌緩起訴，3人移轉管轄，緩起訴處分金高達5821萬餘元。

士檢表示，檢調2021年搜索東洋公司及員工、親友住處等26處，查知該公司前總經理施俊良涉嫌掏空公司資產，2023年檢警調再次搜索東洋公司等23處，經查共有146人涉案，偵結分別起訴、緩起訴處分。

其中包含施俊良等13人，檢方依刑法背信罪，違反證券交易法「內線交易及財報不實」、「非常規交易」、「特別背信」，違反稅捐稽徵法「逃漏稅捐」、「幫助他人逃漏稅捐」，違反商業會計法「填載不實憑證」等罪嫌起訴。

此外有129人，檢方依違反稅捐稽徵法「逃漏稅捐」、「幫助他人逃漏稅捐」，違反商業會計法「填載不實憑證」等罪嫌緩起訴處分；1人背信及證交法部分罪嫌起訴、稅捐稽徵法部分罪嫌緩起訴；另有3人因住居所不同，士檢認定無管轄權，函報高檢署審核移轉管轄中。

檢方調查，東洋公司2020年8月間與德國BNT公司大中華地區代理商上海復星公司接洽新冠肺炎疫苗採購案，並與衛福部疾管署洽談採購事宜，同年10月3日東洋公司經BNT公司、上海復星公司同意出具授權書，BNT公司10月9日寄發授權書，東洋公司10月12日公開相關重大消息。

後續東洋公司與疾管署在疫苗採購數量及價格上無法達成共識，因而於11月3日終止洽談授權事宜，當天公布重大消息。施俊良等12人獲悉後於禁止交易期間趁機買賣權證或股票，獲利達413萬餘元，涉嫌證交法「內線交易罪」。

另，東洋公司與醫院間的藥品交易，長期約定須依藥價比例以現金回捐醫院，東洋公司為轉嫁申報現金捐贈責任，改將藥品低價銷售給施俊良等人實質掌控的環磊公司，由環磊公司依東洋公司與醫院議定的價格販售，再將利潤以環磊公司名義捐給醫院。

施俊良等人趁機購買不實進項發票，開立不實進項憑證，連同個人花費列為營業費用，並藉此逃漏環磊公司應繳稅賦，施俊良還將逃漏稅款挪為己用，2015年至2021年間共挪用侵占1億7368萬餘元。

施俊良等人另以不實憑證幫助安美得公司逃漏稅，以員工、親友等129人名義捐贈部分款項，替該眾人逃漏稅。施俊良另以東洋公司聘請研究助理，及與環磊公司簽訂經銷商佣金契約名義，自東洋公司獲取2300萬元不法所得。

檢方認定施俊良等人涉嫌刑法背信、證交法「特別背信」、稅捐稽徵法「逃漏稅捐」、「幫助他人逃漏稅捐」及商業會計法「填載不實憑證」等罪嫌。

安美得生醫公司王姓前總經理則是在任職期間透過與其他生醫公司、生物科技公司假交易及對醫院假捐贈等方式，替安美得公司逃漏稅，導致財報表達不實，趁機套取挪用公司款項，合計獲得不法所得7179萬餘元，涉嫌刑法背信罪、證交法「財報不實」及「非常規交易」、稅捐稽徵法「幫助他人逃漏稅捐」等罪。

檢方指出，涉嫌逃漏稅捐的130人，均犯最輕本刑3年以上徒刑以外之罪，檢察官參酌刑法及國家財政稅收公共利益維護，認以緩起訴為適當，審酌各自逃漏稅捐多寡，令被告向公庫支付緩起訴處分金共計5821萬餘元，檢方也主動與財政部聯繫，針對相關被告及公司後續補稅或裁罰部分，協助稅捐機關核定稅額後通知繳納，維護財稅公平。

此案內線交易部分，犯罪所得達413萬餘元，背信、非常規交易、逃漏稅及填載不實憑證等部分，犯罪所得達3億300餘萬元，除偵查中查扣、繳回1億6535萬元外，其餘不法所得將依法向法院聲請沒收，徹底剝奪犯罪所得。