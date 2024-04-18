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北檢偵結剴剴虐童案 主責社工另案偵辦

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北地檢署今偵結剴剴虐童案，依涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死、兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌，起訴保母姊妹劉彩萱與劉若琳。剴剴的主責陳姓社工依涉犯過失致死、偽造文書等罪嫌部分，另案偵辦中。

今年3月間，剴剴虐童案引發議論，外界質疑剴剴的主責社工偽造訪查紀錄，兒盟執行長白麗芳說，相信該名社工沒有造假。

為了保全證據，檢警今年3月12日，兵分三路搜索陳女的住居所及兒福聯盟，警方負責查扣相關證物、逮捕陳女，確認人別、查扣的相關資料是否屬於陳女所製作後，將陳女上銬後移送北檢複訊。訊後，檢察官諭知陳女30萬元交保。後來因該社工遭檢警拘人上銬，演變成「社工上銬」爭議。

檢方今偵結剴剴虐童案，依法起訴保母姊妹兩人，主責陳姓社工涉犯過失致死、偽造文書等罪嫌部分，另案偵辦中。

保母姊妹虐童案，因涉案女社工遭檢警拘人上銬，演變成「社工上銬」爭議，圖為陳姓女社工（白衣者）交保畫面。圖／聯合報系資料照片
保母姊妹虐童案，因涉案女社工遭檢警拘人上銬，演變成「社工上銬」爭議，圖為陳姓女社工（白衣者）交保畫面。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 社工 虐童

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