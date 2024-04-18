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第五區養工處前工務員護航廠商丟工作 打6年官司獲改判不用關了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

公路總局第5區養護工程處曾文工務段黃姓前工務員，7年前在曾文工務段路容維護及綠美化工程標案中涉放水護航廠商，一審認黃犯對主管事務圖利罪判7年，不服上訴，二審改判2年6年，最高法院認原判決有違背法令情形而發回，更二審改判應執行2年，緩刑5年，褫奪公權2年。

台南高分院指出，原審審理後，認黃犯行事證明確，論罪科罰。惟查他於105年度省道綠美化改善工程等工程，圖利廠商金額，分別應為2萬元、2萬元、1萬7746元，原審分別誤認為4萬2000元、12萬3000元、3萬9000元，認定事實有誤。且另案犯行圖利廠商的金額也低於5萬元，犯罪情節尚稱輕微，符合貪汙治罪條例減刑適用，原審漏未適用。

合議庭指出，黃4次圖利犯行，均符合貪汙治罪條例「在偵查中自白，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」減刑規定，原審卻以黃於偵查及審理時均矢口否認犯行，且未自動繳交圖利所得，不符合減刑規定，適用法則不當。且在工程稽核部分，並不構成行使公務員業務上登載不實文書罪嫌。

合議庭審酌，黃並無任何犯罪前科，於本案中圖利廠商，雖有不該，而黃各案工程圖利金額均小於5萬元以下，情節非重，他於審理期日也已經坦承犯罪，且僅是基層公務人員，一審判決有罪後即已經離開公務體系，認他犯對主管事務圖利罪共4罪，應執行2年，緩刑5年，褫奪公權2年。

黃稱，自2018年繫屬一審法院迄今已經多年，已經失去公職工作，經此多年訴訟也已付出相當的訴訟成本，並得到相當教訓。

檢調接獲檢舉，有廠商承攬公路總局第5區養護工程處曾文工務段的路容維護及綠美化工程，未實際依約履行契約內容，部分路段根本未施作，致使道路雜草叢生，有礙市容。經調查，發現廠商以不實假照片佯裝確有施作，甚至以相同照片重覆使用在不同標案，提供公務機關驗收，詐領工程款。

經深入追查，檢方發現曾文工務段黃姓承辦人員涉嫌圖利廠商，在多項標案中放水護航，使廠商獲取不法利益。

公路總局第5區養護工程處曾文工務段黃姓前工務員，7年前涉放水護航廠商，打了6年官司，更二審改判應執行2年，緩刑5年，褫奪公權2年。圖／本報資料照
公路總局第5區養護工程處曾文工務段黃姓前工務員，7年前涉放水護航廠商，打了6年官司，更二審改判應執行2年，緩刑5年，褫奪公權2年。圖／本報資料照

主管 公務員 貪汙

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