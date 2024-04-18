影／沙鹿豪宅今辯論終結 顏寬恒：盼法院還我清白

國民黨立委顏寬恒因捲入沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費，去年4月遭台中地檢署依貪汙等罪嫌起訴，顏立委勝選後今年1月25日曾出庭，顏今上午再出庭，他受訪說會捍衛清白、不接受不實指控，台中地院審理多時，預計今天上午將辯論終結，近期內即將宣判。

顏寬恒今天上午9點半出庭，他受訪表示，對於官司平常心面對，自己也有信心，對於子虛無有的指控無需逃避，一切都配合調查，每次出庭都提出對自己有利的證據，當初檢察官偵辦時可能不夠完備而要讓他入罪，過程中都在法院審理時提出證據，希望法院證明清白。

媒體問到，有報導稱當初因事情鬧大了才想把豪宅賣掉，顏寬恒表示，當初選完就決定要賣房，賣房也是真實交易，偵查時檢察官積極將他入罪，讓他感到遺憾，針對起訴內容都有提示完備證據。

台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿豪宅竊占國有地達1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發豪宅案，未脫手又以借款為名目，將4541萬元交給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張女出面向顏購買豪宅，另擔任立委期間也利用人頭助理詐領108萬元公款。