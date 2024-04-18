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國民黨前屏東市長夫婦涉貪242罪 入監後8罪改輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨籍前屏東市長林亞蒓，被控與丈夫藍俊良利用協會申報經費「自肥」，總計向縣府請領900多萬元社團補助款，一審重判夫妻16年，因藍繳回犯罪所得，更二審改判7年10月，經最高法院審理後，其中8罪撤銷，其餘234罪定讞，今更三審針對8罪宣判，林改判無罪，藍則依偽造文書判9月。可上訴。

林亞蒓曾任兩屆屏東縣議員，2014年當選屏東市長，卻被發現林的丈夫藍俊良（原名陳俊良）虛偽成立民間團體，並任職屏東市親子文化服務協會等5個協會總幹事。

屏東縣議員每年有200萬元建議款可供使用，藍俊良被控以廠商提供不實發票，添購協會設備或舉辦活動名義，向妻子林亞蒓申請議員建議款，實則添購高爾夫球具、電腦、免治馬桶等物供私人使用，2006年至2013年間，合計請領900多萬元補助。

林亞蒓辯稱丈夫成立5個空頭協會並不知情，還稱這是丈夫的個人行為；但法院準備程序時，藍俊良脫口他在家中是「老闆」、「一家之主」，他跟林亞莼要建議款，林不敢不簽給他。林也坦承，藍俊良在家中很「大男人」，態度強勢且會侮辱她。

屏東地院根據證人證詞及相關單據，加上兩人在家中的相處模式，認為藍不僅沒有隱瞞林亞蒓的顧忌，林對於藍俊良的行為，也有預見且不違背其本意而順從之，認定林對於藍俊良以協會浮報公款都知情，依貪汙罪判處2人各有期徒刑16年。

上訴二審後，藍俊良繳回涉貪的959萬餘元犯罪所得，加上他在偵查中自白，二審藍俊良改判8年6個月、林亞蒓7年10個月，上訴最高法院撤銷發回，更一審改判7年10月。

更二審宣判，按行為次數各論一罪，採一罪一罰，依公務員、非公務員利用職務上機會詐取財物罪判刑，兩人合併判刑7年10月。

林亞蒓、藍俊良夫妻7年連續詐領補助款共242罪，全案經最高法院審理後，其中8罪撤銷發回更審，其餘判決定讞，兩人已入監執行。

發回部分今更三審宣判，林改判無罪，藍俊良則改以偽造文書判刑2月至4月，合併執行9月，得易科罰金。可上訴。

前屏東市長林亞蒓（右）與丈夫藍俊良（原名陳俊良），被控十多年前林擔任縣議員期間涉嫌貪汙，夫妻都有罪。圖／報系資料照
前屏東市長林亞蒓（右）與丈夫藍俊良（原名陳俊良），被控十多年前林擔任縣議員期間涉嫌貪汙，夫妻都有罪。圖／報系資料照

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