高雄男因感情恩怨遷怒她家人 深夜竟朝大門縫射信號彈洩憤

高雄市一名周姓男子與黃姓女子有感情及債務恩怨，去年11月深夜竟前往她姊姊家，朝住處大門發射信號彈，巨大聲響嚇壞住戶，引爆行為造成恐慌。法院日前審結，他雖坦承犯行，卻未能與被害人達成和解或取得原諒依恐嚇危害安全罪，判他3個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，周姓男子僅因黃姓女子有感情、債務糾紛，竟於去年11月26日凌晨0時30分左右，到黃女胞姊的住處，將信號彈對準大門縫隙，將信號彈後面之引線拉開，引爆信號彈，射入屋內，藉此恫嚇屋內的人。由於睡夢中被巨大聲響驚醒，嚇壞黃女胞姊，致其感到極大的恐懼和危險。