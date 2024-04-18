快訊

「山豬」38歲英年早逝令人唏噓！醫列5大短命因素 久坐、熬夜追劇都是危險生活習慣

剴剴虐童案偵結！北檢今起訴保母姊妹2人 為國民法官第11案

畫面曝光！台東高山雞舍9雞隻慘遭殺害 兇手是台灣黑熊

高雄男因感情恩怨遷怒她家人 深夜竟朝大門縫射信號彈洩憤

聯合報／ 記者牟玉珮／高雄即時報導

高雄市一名周姓男子與黃姓女子有感情及債務恩怨，去年11月深夜竟前往她姊姊家，朝住處大門發射信號彈，巨大聲響嚇壞住戶，引爆行為造成恐慌。法院日前審結，他雖坦承犯行，卻未能與被害人達成和解或取得原諒依恐嚇危害安全罪，判他3個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，周姓男子僅因黃姓女子有感情、債務糾紛，竟於去年11月26日凌晨0時30分左右，到黃女胞姊的住處，將信號彈對準大門縫隙，將信號彈後面之引線拉開，引爆信號彈，射入屋內，藉此恫嚇屋內的人。由於睡夢中被巨大聲響驚醒，嚇壞黃女胞姊，致其感到極大的恐懼和危險。

警方追查周姓男子到案，他坦承犯行，法官審理，考量他的行為危害公共安全，嚴重影響社會秩序，且未能與被害人和解，也沒彌補對對方造成的損害，因此依恐嚇罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金，以1天1千元計算，另查獲他私藏的兩枚未使用的信號彈，將依違反社會秩序維護法處置。

高雄市一名周姓男子去年11月深夜前往黃姓女子的姊姊家，朝住處大門發射信號彈，巨大聲響嚇壞住戶，引爆行為造成恐慌，被依恐嚇罪判3個月。示意圖／取自ingimage
高雄市一名周姓男子去年11月深夜前往黃姓女子的姊姊家，朝住處大門發射信號彈，巨大聲響嚇壞住戶，引爆行為造成恐慌，被依恐嚇罪判3個月。示意圖／取自ingimage

住戶 債務 恐嚇

延伸閱讀

楠梓首間「藏壽司」要來了！還是復古「土藏造型店」

高雄廣設「標線型人行道」亂象多 議員轟浪費公帑：不該設不要硬設

香菜控別錯過！ 高雄知名中餐廳推「香菜滿漢全席」 好評延長至5/12母親節也吃得到

高雄自行車事故死亡率全台第一 民代籲畫設專用道

相關新聞

剴剴虐童案偵結 北檢今起訴保母姊妹2人

去年9月，一歲男童剴剴（化名），經兒福聯盟的保母劉彩萱收托卻遭虐待，於12月底送醫死亡。台北地檢署偵辦，今依涉犯刑法第2...

憲法法庭23日辯論死刑存廢 7大法官卸任前決定引爭議

待槍決的卅七名死囚主張死刑侵害生命權，聲請法規範憲法審查，大法官訂四月廿三日在憲法法庭辯論，昔日大法官曾三度宣告死刑合憲...

新聞眼／蔡總統、許宗力卸任留名 賴清德難堪背鍋

死刑是國家重大刑事政策，約八成的民意反對廢死，要求立法院修法無異緣木求魚，廢死支持者轉而求助憲法法庭「抗多數決」，期待用...

北榮名醫鄭宏志涉收回扣 300萬交保

台北榮總神經醫學中心神經修復權威鄭宏志，涉在醫療器材採購時疑勾結醫信公司董事長余家琛等人，從中收回扣，犯罪時間至少十多年...

高雄男因感情恩怨遷怒她家人 深夜竟朝大門縫射信號彈洩憤

高雄市一名周姓男子與黃姓女子有感情及債務恩怨，去年11月深夜竟前往她姊姊家，朝住處大門發射信號彈，巨大聲響嚇壞住戶，引爆...

龍華部隊工兵過太爽？上網豪賭39天輸到脫褲 下場曝

原在陸軍六軍團五三工兵群擔服志願役軍人的曾姓男子，涉嫌於2021年6月下旬至8月初在龍華營區上賭博網站「好贏娛樂城」，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。