她鑽自助結帳漏洞用4蔬果買到奶粉、鍋具組 判決出爐

桃園平鎮紀姓女子貪小便宜，去年4月間四度前往大潤發中壢店購物，利用無店員的自助結帳機，以更換商品條碼方式，陸續以3根15至17元不等紅蘿蔔價格，成功購入1罐672元奶粉、2包近300元白米，最後再以1顆19元芭樂價格，購得整套1780元鋼鍋組，遭桃檢依詐欺罪起訴，桃園地院審結，依4次以不正當方法由收費設備取得他人財物罪，應執行罰金新台幣2萬4000元，得易服勞役，可上訴。

判決事實指出，53歲紀女特意捨棄離住處幾百公尺外的大潤發平鎮店，跑到離家至少6公里遠的大潤發中壢店，將高價位的商品條碼換貼低價位的條碼後，自行到自助結帳機結帳，將總價2738元的奶粉、胚芽糙米、鋼鍋組等商品，以不到百元的68元購得，淨賺2670元差額。

根據紀女的購物紀錄發現，她於去年4月2日上午8點12分，分別以17元台灣紅蘿蔔購得1罐要價672元的安怡關鍵高鈣奶粉；同月9日上午8點29分，再以15元台灣紅蘿蔔購得1包要價143元皇家穀堡胚芽糙米；同月22日上午8點17分，又拿17元台灣紅蘿蔔換購1包143元皇家穀堡胚芽糙米；同月23日上午8點33分，以19元台灣燕巢珍珠芭樂購得要價1780元ASD多層鋼鍋1組。

法官認為，被告紀女將較低價格商品的條碼標籤，黏貼於高鈣奶粉、胚芽糙米及多層鋼鍋組等物品上，再置於自助結帳櫃檯的收費設備予以感應，導致自助結帳櫃檯的收費設備預先設定的判斷機制錯誤，讓店家誤認紀女已支付應有的對價，同意以顯不對等的價格出售，並交付相關商品給她，紀女顯然以不正當方法由收費設備取得所購商品無訛。