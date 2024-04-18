龍華部隊工兵過太爽？上網豪賭39天輸到脫褲 下場曝

原在陸軍六軍團五三工兵群擔服志願役軍人的曾姓男子，涉嫌於2021年6月下旬至8月初在龍華營區上賭博網站「好贏娛樂城」，與經營網站的不詳組頭對賭「百家樂」慘輸近66萬元，因向軍中11名同袍借鉅資還賭債而東窗事發，不僅被迫退伍還被憲兵隊送法辦；桃園地院審結，將曾男依犯陸海空軍刑法第75條第1項前段在營區賭博罪，判處拘役40日，得易科罰金，本案可上訴 。

判決事實指出，新北市26歲曾姓男子，原先在六軍團所屬、位於桃市大溪區駐地龍華營區的五三工兵群工二營營部連服役，由於看見李姓同袍（另為緩起訴處分）在營區上賭博網站，一時好玩也跟著自2021年6月28日至8月5日間，在營區內以手機登錄賭博網站，申請註冊加入會員並取得會員帳號後，以名下台新銀行帳號作為出入金帳戶，即與不詳組頭對賭。

曾男以新台幣1元兌換1點的比例，將現金換成賭博點數後，再於「好贏娛樂城」賭博網站內進行「百家樂」賭博，押中者可按賠率計算賭金，未押中者則賭金歸網站經營者所有，以此方式賭博財物。後因曾男短短39天內積欠至少66萬元賭債，於是向11名同袍共借款65萬7000元償還，事件曝光經上級法紀調查，由桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦，曾男事發後已於2022年6月30日退伍。

檢憲調查時，起先曾男於憲兵隊詢問時，坦承有在營區賭博，卻於偵查中改口否認有在營區內賭博，並以他都是在營區外才有賭博來辯稱，檢方調閱曾男上「好贏娛樂城」資料、出入金紀錄，以及調閱陸軍第六軍團五三工兵群110年休假記錄管制卡，皆佐證曾男上網賭博時間全都是在龍華營區內；法院召開準備程序時，曾男自白犯罪改以簡易判決處刑。