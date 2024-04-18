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違法回填 台紙4決策高層緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台紙公司為減省處理事業廢棄物成本，將製程產出石灰粉塵等掩埋回填在新營廠區低漥地，範圍約2公頃、體積約1萬6000噸，環檢警2016年10月間查獲。圖／讀者提供
台紙公司為減省處理事業廢棄物成本，將製程產出石灰粉塵等掩埋回填在新營廠區低漥地，範圍約2公頃、體積約1萬6000噸，環檢警2016年10月間查獲。圖／讀者提供
台紙公司為減省成本，八年前被查獲將製程產出石灰粉塵等回填在新營廠區低窪地，範圍約二公頃、體積達一萬六千噸，清理費逾二億元。台南地方法院認為當時四名決策幹部涉犯非法清理廢棄物罪，考量認罪，判一年至一年二月不等徒刑，均獲緩刑，台紙另科罰金二五○萬元。

環、檢、警調查，時任台紙副總經理兼新營廠長簡聰明、新營廠製漿部副理黃合成及專員黃建昌，明知製程中集塵器回收石灰粉塵若未重新進入製程，即屬事業廢棄物，應由合法廢棄物清除處理程序處理。

為節省處理成本，簡等人二○○一年提案「苛化泥渣委外處理改為填土」，指苛化石灰泥渣無公害之虞，每天產生量約七點五公噸，以每年三四○天生產日，每噸混合在綠泥中清運費平均單價二五二五元，一年清運費約六四三萬八七五○元，建議直接將石灰粉塵在廠區覓低窪地掩埋，處理費用每年只須卅八萬四千元。

簡等人提案經逐層向上，送至總部由時任台紙總經理張伯鴻核定施行，自二○○一年十月中旬起，每日運至新營廠區西南方低窪土地，非法挖洞掩埋回填。

法院審理時四人均坦承不諱，法官認四人同時觸犯未經主管機關許可提供土地回填廢棄物，及非法清理廢棄物等罪，從重依非法清理廢棄物罪論處。

合議庭指出，本案非法掩埋回填廢棄物未清理完畢，環保局估清理費達二億一六九七萬多元，考量台紙已提供與清理費等值不動產設定抵押權予環保局，屆期不清除，環保局可依法代清理，再向台紙請求代履行費用。

合議庭審酌台紙資本額達卅九億多元，張等人違反廢清法事後坦認犯行，並積極配合清理廢棄物，分別量處其刑。

主管 廢棄物 環保局

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