高虹安涉貪案 男友作證談補薪

新竹市長高虹安（右圖）涉貪案昨開庭，她與男友李忠庭（左圖）均以證人身分作證。記者曾原信／攝影 新竹市長高虹安涉貪案，台北地院昨天以證人身分請高虹安作證。高證稱，助理人力有調整，辦公室依工作量核算薪資，強調助理加班都超過法定上限；高的前辦公室主任陳奐宇作證則說，高曾經要求助理銷毀手機、刪除電腦紀錄。

高虹安由前公關主任王郁文聲請作證，高虹安說，黃惠玟向她介紹零用金制時，她不確定用在立法院社會觀感好不好，「當然，現在看起來是很差」。

高虹安上月提出二千頁手機ＬＩＮＥ加班資料作訴訟證據，檢方質疑來源。高虹安說，二○二二年十一月她更換淡紫色蘋果手機，舊資料沒有同步轉移到新機，後來在租屋處找到舊電腦存檔，再整理出加班證據。

合議庭也傳高虹安男友前助理李忠庭。李證稱，高二○二○年透過中國微信匯給他二萬一千元人民幣作為扣薪後補償，檢方問有無申報所得稅？和零用金是否有關？李說沒申報，不是為了避稅，也和零用金無關。

高辦裝潢費一事，李說廠商是他推薦，高虹安找設計師，同仁都有參與風格、隔間需求討論，他共付廿萬八千元裝潢費。

高虹安二○二二年十二月遭搜索、約談，陳奐宇當天在調查局北機站說，媒體爆料後，高虹安要他與前行政助理黃鈴惠去新竹商談，告訴他們助理費案不要隨便發言。

陳說，高虹安說已請好律師，要求把手機資料刪除，還說刪除的資料有可能還原，最好將手機銷毀，另要求黃鈴惠將電腦裡資料刪掉。

當時只有他、黃鈴惠、高虹安在場，黃鈴惠答應會刪掉電腦裡資料，高請他回台北時轉告黃惠玟知道；檢方詰問陳奐宇是次筆錄是否實在？陳回「我說的都實在」。

高虹安昨晚回應，一切配合司法程序，相信法官會依據法律和客觀事實證據判斷。