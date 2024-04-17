貪汙案2000頁加班證據「換手機遺失」又冒出 高虹安：在舊電腦找到

新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院今天以證人身分請高虹安作證。高證稱，助理加班時數都超過法定上限，檢方對她提出2000頁加班資料質疑證據能力，高虹安說，她換新手機時資料遺失，後來在舊電腦裡找到。

高虹安的律師團上月13日提出2000頁有關手機LINE的加班資料作訴訟證據，資料厚厚一疊，內容盡是助理超時工作、聯繫討論對話，策略欲證明助理有實質加班、申報加班費合法，公訴檢察官廖彥鈞認來源不詳，質疑證據能力。

高虹安說，助理加班的資料很重要，「不然我不會花這麼多時間去整理」，她2022年11月更換新的「淡紫色」蘋果手機，因選舉主題也是「淡紫色」，但舊手機裡的資料沒有同步轉移到新機。

高虹安說，她原本用新機會將舊資料上傳雲端，但那次傳輸失敗，還購買雲端容量想找，但沒找到，後來在檢調沒搜索的點即租屋處發現舊電腦，裡面存有資料，才整理出來使用。高為證明對話紀錄是原始資料、甚至告訴審判長可勘驗、瀏覽。

高虹安由前公關主任王郁文聲請作證。高證稱，「高辦行政群」群組的人會幫忙墊款買東西，所以在群組請墊錢的人和管帳的前行政主任黃惠玟說，王郁文捐零用金，應是和黃惠玟溝通過，她和王郁文談月薪4萬6000元勞健保費外加，但敘薪時，未再和王女提到加班費、津貼。

高虹安說，業界有福利金、班費制度，黃惠玟向她介紹零用金制時，她不確定用在立法院社會觀感好不好，說「當然，現在看起來是很差啦」。

高虹安表示，助理加班她都會知道，不管是有在LINE回覆、或行事曆都有紀錄，助理的加班可以從群組和行事曆知道，她本來有想過研擬打卡系統，但黃惠玟說這樣子會上新聞。

高虹安證稱，以黃惠玟為例子，黃惠玟會告知她在處理什麼選民服務案，一聽到黃女轉述，就知道黃女沒日沒夜工作；高說，報加班費不會記到1小時、2小時甚至幾點幾分，只要報上來合理就可以採計。

高虹安證稱，從來沒有和王郁文討論過零用金如何支用，沒有指示王郁文，也沒有指示黃惠玟，黃惠玟會自己判斷什麼是公務使用。

高虹安稱，王郁文沒有向她反應過薪資金額有誤，「如果有，我一定會處理」，助理應徵的條件很多，有人想晚一點上班，有人下午要上課，王郁文薪水從4萬6000元調到4萬8500元是因表現好，再調回4萬6000元是有新進助理謝寧要來。

高說，辦公室只要有餘裕，就會替助理調薪，「這是委員單方面的裁量權」，工作量增加就透過加薪補償，則是一種「多勞多得」概念。