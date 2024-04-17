高虹安助理費貪汙案 男友李忠庭作證：她補我10萬元薪水但沒報稅

新竹市長高虹安涉貪案台北地院今天下午傳喚高的男友李忠庭作證，李證稱，高虹安曾匯款2萬1000元人民幣、約台幣10萬元給他彌補被降薪的價差，不過，檢察官問李有沒有申報所得稅，李表示沒有申報，也不是為了避稅。

李忠庭稱，他擔任高虹安的公費助理起初未談定薪資，希望給高最大的彈性，他的月薪約4萬元出頭，主要負責接電話、處理活動和節目邀約、媒體提問，他還要負責經營社群、臉書粉專、開發LINE官方帳號機器人。

李忠庭說，2020年5月他薪資是5萬2000元，6月調降為3萬元，高虹安要補貼一點還他，用微信轉帳6000元人民幣到他的帳戶，6月至10月再各轉帳3000元人民幣，總共2萬1000元人民幣、約合新台幣10萬元。

檢察官盧慧珊問李忠庭若是薪資補償，有無申報所得稅？是不是要避稅？和零用金有無關係？李稱，應該沒有申報，不是為了避稅，也和零用金沒有關係。

高辦裝潢費之事，李證稱，廠商是他推薦的，高虹安推薦設計師，高辦同仁都有參與討論風格、隔間需求，扣除立院補助款，他和高虹安各負擔20萬元，他後來再補了8萬8000元，前後共付28萬8000元。

李忠庭偵查中具狀表示，高虹安2022年8月29日以個人帳戶轉帳25萬元給他，包括裝潢費15萬元、LINE官方帳號機器人開發費6萬元等。