東岸商場所有權訴訟首開庭 NET、基市府互指違法

基隆市政府點交東岸商場，原營運商NET提出民事所有權確認訴訟，今天首次開庭，市府要求NET遷出商場返還營運權；NET則指市府睜眼說瞎話，律師開庭時竟說還沒完成點交。

主富服裝公司（NET）委任律師陳義文受訪指出，市府在東岸商場產權及優先續約權有爭議時，到底應不應該招商，市府本來就有選擇權，但無法令人理解的是，為何市府要火速將基隆最值錢的東岸商場，「用這麼糟糕的價值，以及這麼糟糕的年限」火速發包給微風集團，在產權關係還不明確狀況下，造成商家困擾。

陳義文說，在刑事案件壓力下，基隆市長謝國樑2月1日舉行記者會，邀請國民黨基隆市議員背書，說明市府已強制點交完畢，為財團開路，這部分NET無法認同。在NET提出強盜告訴後，基隆市長謝國樑擔心要負起相關刑責，市府委任律師竟然在今天開庭表示東岸商場還沒完成點交。

陳義文表示，點交當天2月1日凌晨，有數10名員警在場，且鎖匠以電鋸破門，東岸商場招牌如今已掛上「微風」名稱，甚至「基隆」2字已被拿掉，市府委任律師竟然睜眼說瞎話沒有點交，如果沒有點交，微風集團憑什麼收取停車費，並向商家收取租金和管理費，費用甚至還漲價，「這是謝國樑市長又一次說謊的證明」。

基隆市府委任律師葉慶元受訪表示，NET主張獨資興建東岸商場2樓至4樓因而取得所有權，這樣的說法不但不合乎法律，且大日公司人員今天也表達透過租金折抵方式也有出資，所以NET主張獨資興建部分很明顯是謊言。

葉慶元說，NET目前還違法占據東岸停車場商場部分，也恐嚇其他商家不可繳租金給得標的微風集團，這都是很明顯的違法行為，市府請NET停止違法行為並盡快遷出，將商場營運權返還給市府和微風集團。

葉慶元表示，雙方永遠有協調空間，只是NET的作法讓市府不解，因為在法律上NET既不是建物所有權人，也不是土地所有權人，商場2樓至4樓也不是獨立（建物），根本不可能獨立取得產權，NET大動作違法持續占據商場，在台灣應是前所未有。

記者追問，謝國樑遭外界指控強制點交，是否會有刑事責任，葉慶元說，根本沒有強制點交問題，這是以訛傳訛說法，市府是依據所有權人地位取回商場，沒有強制點交問題，警方當時只是配合交通處取回占有而已。