基隆東岸廣場所有權訴訟 NET、市府、大日9名律師攻防
主富服裝公司（NET）以基隆市政府為被告，訴請法院裁判東岸商場2至4樓所有權。市府反訴NET占用商場，要求返還。基隆地方法院今天開庭審理，雙方律師在審判長前攻防，針對所有權歸屬、2至4是否為獨立空間、NET是否獨立出資等爭點陳述意見。開庭2小時半後結束，法官宣布6月5日再次開庭。
東岸立體停車場原來是地上1層、地下4層建築，因為頂樓為和平廣場，在地人多稱為東岸廣場。基隆市前市長林右昌任內以OT案招商，由大日得標營運。大日後來引進協力廠商NET，並增建2至4樓。大日負責停車場營運，NET負責商場營運。
去年底租約期滿前，基市府重新招商，由微風集團出線。NET主張地上2至4樓為其獨自出資增建，擁有產權。市府今年1月31日、2月1日辦理點移交作業，引發NET不滿，指控市府行為如強盜，並提起民事訴訟，尋求法院裁判所有權歸屬。
基隆地院今天開庭，市府和NET各派2名律師出庭。市府提出反訴，要求NET返還建物，並委由3名律師出庭。大日公司認為與這起民事訟訴有利害關係，用參加人的身分委由2名律師出庭，因此法庭共有9名律師，在審判長前論辯。
NET的律師用簡報檔案陳述東岸廣場招商始末，主張2至4樓建物是由NET獨自出資興建，具有獨立出入口，是獨立建物，因此擁有所有權。基隆市地政局今年3月7月將所有權登記在市府名下，不符合法令規定。
東岸廣場的地址是仁二路236號，市府律師說，NET沒有東岸廣場土地持分及所有權，NET並非獨立出資興建2至4樓，通往2至4樓的樓梯也非獨立存在，目前也沒有仁二路236號2、3、4樓地址，因此不存在2至4樓建物所有權。
大日律師表示，大日與NET在2017年簽定的契約第1條，載明NET承租範圍是2至4樓，NET既然是承租人，就不可能是所有權人，道理很清楚。此外大日公司提供NET租金折讓，形同為新增建物出資，NET並非獨自出資者。
NET委任律師陳義文未出庭，他在庭外表示，東外廣場增建2至4樓，每一筆錢絕對都是NET出的。大日所說的出資，實際上是土地使用權折抵的概念。NET不是土地所有權人，但是建物所有權人，因此要支付類似「地租」的費用。當年增建有很長的興建期，大日為此提供興建期間優惠做為折抵，那是另外一回事，無關出資興建。
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