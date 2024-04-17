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影／職業賭場藏汐止工業廠房 霹靂小組破門攻堅逮24人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，轄區警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人及賭客共24人，查扣賭資及抽頭金共94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後將林男等3人依賭博罪嫌移送法辦，其餘賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

汐止警分局近期接獲汐止區福德一路342巷3弄內一處工業廠房3樓，疑似暗藏大型地下職業賭場，趁夜深人靜時段以天九牌提供賭客聚賭，汐止警方獲報後立即由偵查隊及社后派出所組成專案小組埋伏追查，蒐證後向士林地院聲請搜索票獲准。

4月8日晚上11時15分，副分局長廖武郎帶隊，由新北市保安大隊4名霹靂小組員支援下破門突襲搜索，當場查獲天九牌地下職業賭場，查獲負責人林姓男子（48歲）、負責開車接送的謝姓男子（67歲）與負責把風的黃姓男子（37歲）及賭客，共逮捕24人，現場查扣抽頭金50萬3600元、賭資44萬2200元、賭具天九牌2副、骰子、監視器鏡頭2支等證物。

據了解，林男經營該天九牌賭場十分小心，除在賭場樓下安排把風人員檢查身分外，甚至裝設監視器監控周遭，以躲避警方查緝，且採會員制經營，須搭乘謝男所加駕駛的賭場專車，才能進場聚賭，汐止警方動員17名警力持搜索票強勢攻堅，由霹靂小組破門進入查緝，所有賭客發覺警察上門後為時已晚，全數遭查獲到案。

林姓負責人等3人於警詢後依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，另賭客21人則依違反社會秩序維護法裁罰。汐止警分局長黃國政表示，警方會持續強力掃蕩各種違法行為，以淨化社區治安。

新北市汐止警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，汐止警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人及賭客共24人，查扣賭資94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，汐止警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人及賭客共24人，查扣賭資94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，汐止警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人及賭客共24人，查扣賭資94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，汐止警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人及賭客共24人，查扣賭資94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，汐止警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人及賭客共24人，查扣賭資94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，汐止警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人及賭客共24人，查扣賭資94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，汐止警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人（紅圈者）及賭客共24人，查扣賭資94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，汐止警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人（紅圈者）及賭客共24人，查扣賭資94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，汐止警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人及賭客共24人，查扣賭資94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方日前獲報疑有地下職業賭場藏身在汐止區福德一路一處工業廠房，汐止警方會同新北保大霹靂小組幹員帶頭破門攻堅，當場逮捕林姓賭場負責人及賭客共24人，查扣賭資94萬餘元及天九牌等賭具，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

汐止 賭場

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