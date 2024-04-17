新營廠回填上萬噸廢棄物清理費需2億 台紙4決策高層判決出爐

台紙公司為減省處理事業廢棄物成本，將製程產出石灰粉塵等掩埋回填在新營廠區低窪地，範圍約2公頃、體積約1萬6000噸，環檢警2016年10月間查獲，估算清理逾2億元，台紙則提供等值不動產設定抵押權予環保局，台南地院認時任總經理等4人犯非法清理廢棄物罪分處1年至1年2月，均獲緩刑，各支付6萬、20萬元外，台紙科罰金250萬元。

環檢警調查，時任台紙總經理張伯鴻，副總經理及新營廠廠長簡聰明，新營廠製漿部副理黃合成，製漿部專員黃建昌等人，明知製程中集塵器回收石灰粉塵，若未回收重新進入製程而廢棄，即屬於事業廢棄物，應由合法廢棄物清除處理程序處理。

然而，為節省清理廢棄物營運成本，廠長簡聰明、製漿部副理黃合成形成決策將苛化製程所生的石灰粉塵掩埋回填至新營廠區低窪土地，由專員黃建昌傳達指示苛化課，於2001年10月間製作「苛化泥渣委外處理改為填土」改善項目提案表，說明「苛化石灰泥渣，其含量碳酸鈣約占90%，並無公害之虞，每天產生量約7.5公噸，以每年340天生產日，每噸混合在綠泥中清運費用每噸平均單價為2525元，1年清運費用約為643萬8750元，建議直接將石灰粉塵在廠區覓低窪地掩埋，處理費用每年只須38萬4000元，每年可節省清除處理費用605萬4750元，擬將石灰泥渣此無公害廢棄物，在本廠覓低窪地作為填土處理。」。案經逐層向上核章同意後，送至總部由張伯鴻核定施行。

台紙新營廠自2001年10月中旬起，將自集塵器回收其苛化製程所生石灰粉塵收集後，每日以三輪鐵牛車運至新營廠廠區西南方低窪土地，再以挖土機挖洞非法掩埋回填，總掩埋範圍約2公頃、總體積約1萬6000噸。

經民眾檢舉，環保署督察總隊南區督察大隊會同市府環保局、保安警察第7總隊第3大隊第3中隊人員2016年10月3日，前往台紙新營廠廠區檢查，並在無機汙泥貯存區及其非法掩埋區開挖採樣送驗而查獲。

張、簡、黃等4人在審理中均坦承不諱，與證人所證述情節相符，台南地院認張等4人同時觸犯未經主管機關許可提供土地回填廢棄物及非法清理廢棄物等罪，並以情節較重非法清理廢棄物罪論處。

合議庭指出，本案非法掩埋回填廢棄物雖未清理完畢，且該非法掩埋回填廢棄物，經環保局估算清理費用高達2億1697萬多元，惟台紙已提供與清理費用等值不動產設定抵押權予環保局，如屆期不清除、處理時，環保局自得依廢棄物清理法相關規定代為清除、處理，並就代履行費用請求被告台紙負擔。

合議庭審酌，廢棄物處理攸關環境生態維持，一旦處理不慎，所造成危害常不可逆或需高昂代價才能回復，張等人為減省處理事業廢棄物成本不法利益，竟以非法提供土地回填方式從事非法清理其事業所產出廢棄物，對於自然生態環境造成危害非輕。

另參酌台紙實收資本額達39億多元、所營事業等，及其受雇人即被告張等人違反廢棄物清理法行為態樣、事後坦認犯行，並積極配合清理本案廢棄物等一切情狀，分別量處其刑。