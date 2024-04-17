自稱股市洪七公 男子私營股票期貨交易課程遭訴
黃姓男子自稱「股市洪七公（金庸小說中的丐幫幫主、武林前五大高手）」，2022年4月起，透過網路和通訊軟體，收取不同等級的月費，成立「七公的股市交易實戰班」、「期貨+股市當沖班一次擁有」、「七公的股市必修班」、「七公的當沖實戰班」及「期貨+股市當沖一次擁有」共5個群組，提供付費會員股票、期貨交易建議，獲利273萬餘元。新北地檢署依違反期貨交易法、證券投資信託及顧問法等罪嫌將黃男起訴。
檢調調查，黃男自2022年4月起，在Pressplay Academy網路平台(簡稱PPA)上，取名「柴經專家股市洪七公」，宣稱具多年投資股票、期貨經驗，投資人每月收取599、699、 899、1299、1999元等不同等級的會費，即可依等級加入上述不同等級的投資群組，群組成員也可在盤中詢問相關問題，盤後還會張貼影音解析當天盤勢。
經查，至少有7位民眾透過PPA平台或Instagram的投資理財帳號，購買加入黃男成立的會員群組，會員們都知道群組版主就是七公，且七公還有小幫手替他處理行政事務，每天盤前、盤中、盤後，七公都會提供當天各國股市趨勢、盤中類股走向、和當沖建議，以及盤後分析個人操作等服務。
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