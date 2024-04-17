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某青商會前分會長趁亂伸狼爪 親吻環抱兩女判決曝

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國際青年商會高雄某分會前任林姓分會長，去年2月晚間於高雄知名酒店宴會廳外，都趁兩女來不及抗拒之際，分別雙手環抱對方，還藉機親吻其中一女，兩女都感到因林男舉動感到不知所措，各自向轄區分局報警，近日橋頭地方法院依性騷擾2罪，判處林應執行拘役40天，可易科罰金，可上訴。

據悉，林男代表台灣曾參加亞太大會辯論大賽，並獲得冠軍，被稱為「微笑刺客」，是一名活躍於社會公益和國際事務的知名人物，但去年2月17日仍擔任某青商會分會長期間，參與高級宴會時，竟對兩分會員女子伸出狼爪，作出性騷擾行為。

判決指出，當天林男分別於知名酒店8樓宴會廳外，及另處2樓餐酒館內，分別對兩女有不當肢體接觸，讓兩女感到心理受創及陰影，並各自提出監視器影像擷圖作為佐證，而林男於偵查時坦承不諱，但卻未向兩女達成和解或調解共識，橋頭地院簡易庭法官考量林並無前科，兼衡整體犯行，定應執行刑，可上訴。

高雄市某青商會林姓前分會長去年對兩女分會員，同一天分別作出環抱甚至其中一人被親吻的不當舉動。示意圖／ingimage
高雄市某青商會林姓前分會長去年對兩女分會員，同一天分別作出環抱甚至其中一人被親吻的不當舉動。示意圖／ingimage

性騷擾 監視器 酒店

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