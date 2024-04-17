某青商會前分會長趁亂伸狼爪 親吻環抱兩女判決曝

國際青年商會高雄某分會前任林姓分會長，去年2月晚間於高雄知名酒店宴會廳外，都趁兩女來不及抗拒之際，分別雙手環抱對方，還藉機親吻其中一女，兩女都感到因林男舉動感到不知所措，各自向轄區分局報警，近日橋頭地方法院依性騷擾2罪，判處林應執行拘役40天，可易科罰金，可上訴。

據悉，林男代表台灣曾參加亞太大會辯論大賽，並獲得冠軍，被稱為「微笑刺客」，是一名活躍於社會公益和國際事務的知名人物，但去年2月17日仍擔任某青商會分會長期間，參與高級宴會時，竟對兩分會員女子伸出狼爪，作出性騷擾行為。