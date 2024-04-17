辦過白曉燕命案貪警羅明村逃11年投案 再因包庇槍擊案判11年定讞

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村偵辦槍擊案收賄50萬元，被依貪汙罪判13年徒刑，褫奪公權5年定讞，他自認蒙冤而潛逃出境，直到新冠肺炎疫情爆發，加上身體欠安，主動寫信表示要歸案，結束11年逃亡生涯。羅另犯包庇槍擊案的悖職期約賄賂罪，最高法院再判11年徒刑，褫奪公權5年定讞。

羅明村（68歲）曾偵辦過藝人白冰冰之女「白曉燕命案」。1997年11月6日凌晨1點，羅明村轄區「新樹林餐廳」發生槍擊案，黃漢旗等人被指涉案，打電話向羅表示槍擊案非他所為，他向羅承諾會找人出來頂罪。

羅明知黃犯槍擊案，卻收受對方50萬元賄款，逮捕黃的小弟移送法辦；檢方依貪汙罪起訴羅明村，最高法院2009年判刑13年，褫奪公權5年確定，羅事後逃亡，2020年6月寫信表示要歸案，檢察官發交宜蘭監獄執行，至今羅家人、律師團已逾50次向檢察總長聲請提非常上訴，羅提再審也遭駁。

羅明村另涉一起貪汙案，11月16日，林口一家茶行前也發生槍擊案，警方鎖定李明修、王文山和綽號「阿富」的許張富涉案。李、王二人為脫罪，透過中間人介紹，找來男子陳俊仲頂罪，李允諾提供100萬元安家費和監獄零用金給陳當報償。

李、王二透過中間人安排與羅明村等人會面，並與羅談好給50萬元賄款，換取不再追查李、王涉案，配合處理陳俊仲出面頂替。陳俊仲於同年12月5日遭警逮捕，並扣到1把手槍，法院依殺人未遂、槍砲彈藥到械管制條例判刑確定。

李明修在陳俊仲剛入獄時，曾依約按月寄錢並到監探視，但卻始終沒給100萬元，且之後就沒再管他；陳不甘心，說出實情並聲請再審，他獲判無罪確定，醜事也東窗事發。

羅明村返台歸案後，高院2020年9月4日就第二起賄賂案開庭，法官詢問羅「為何不來開庭？」他回答因第一個案件他沒做卻遭判刑，他無法接受，便跑去越南。

羅雖否認犯罪，但更三審從他的供述，及李明修、陳俊仲等人證詞，加上相關書證、物證，認定他犯貪汙治罪條例公務員違背職務期約賄賂罪，他身為警察，依法應加重其刑，且他因潛逃而遭通緝，也不符合速審法減刑要件。