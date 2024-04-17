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婦產科八點檔！院長墮胎遭女婿偷拍舉發 換兒子控繼母拿高跟鞋敲頭

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某家婦產科診所院長先前被女婿懷疑非法墮胎，遭女婿偷拍蒐證，事後女患者對女婿提告，女婿被依妨害秘密罪判刑5月，緩刑2年；但該醫院家族糾紛未歇，院長兒子又指控阮姓繼母拿高跟鞋「敲頭」，對阮女提告傷害，法院審理後，認衝突起因是兒子挑釁阮女在先，判決阮女無罪。

該家婦產科診所院長曾因非法墮胎被判刑，2021年9月26日上午，院長為一名越南籍黃姓女子進行人工流產時，女婿質疑岳父非法墮胎，暗地偷拍蒐證。

不料偷拍行為被院長及黃女發現後，向高雄地檢署提告妨害秘密罪，檢方偵結，不起訴女婿，但黃女不服，向法院聲請交付審判，法官認定偷拍屬實，判女婿5月徒刑，得易科罰金，上訴後法官宣告緩刑2年。

但婦產科家庭紛爭並未因此止歇，2022年5月12日，院長兒子和阮姓繼母爭搶電風扇，兩人在診所一樓爭執，兒子指控阮女拿高跟鞋敲他頭，害他額頭、手臂都受傷，氣得對阮女提告傷害。

法院審理時，阮女坦承有跟繼子因電扇問題爭執，但當天是她要離開時，繼子拉她頭髮，害她倒在地上，她才會拿高跟鞋防衛，只是對方太高，根本沒有打到他。

法官勘驗診所監視器，認定雙方確實因電風扇啟閉起爭執，但繼子曾刻意用身體頂觸阮女，還說要讓阮「沒辦法做人」，沒多久兩人離開監視器範圍，就傳出繼子「阿」的叫聲，隨後畫面又出現繼子拉著倒在地上的阮女雙手，將阮拖行一段距離。

法官依據畫面，認為當時阮女躺在地上，被繼子拉住雙手拖行，雖阮女手上拿著高跟鞋朝繼子揮打，但並未看到有打到繼子額頭，若依繼子說法阮女是在演戲，又無法解釋他為何要拉著阮女拖行。

法官綜合事證，認為事發經過是繼子先挑釁阮女，阮當時已要離開，繼子又緊追在後，阮女摔倒後又拉著阮在地上拖行，阮女應是受到繼子侵害，才會拿高跟鞋揮舞，衝突緣由不能苛責阮女，判決阮女無罪。

阮姓女子被繼子指控拿高跟鞋敲他頭，法院審理後，認為是繼子先挑釁，今判決阮女無罪。高跟鞋教堂示意圖。示意圖／ingimage
阮姓女子被繼子指控拿高跟鞋敲他頭，法院審理後，認為是繼子先挑釁，今判決阮女無罪。高跟鞋教堂示意圖。示意圖／ingimage

偷拍 提告 高跟鞋

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