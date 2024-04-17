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新竹男騎車尾隨2正妹拍照 跟蹤騷擾罪遭法院判拘役
吳姓男子去年8月間騎機車在新竹市區閒晃，連續看上兩名外貌姣好的女子，就騎車一路尾隨，並盯著對方觀察，持手機不斷拍攝，由於吳的行跡詭異，讓兩名女子嚇破膽，不堪其擾，向警方報案；新竹地院審理終結，將吳依兩個跟蹤騷擾罪判刑，應執行拘役38日。
判決書指出，去年8月13日，吳男騎車在新竹市閒晃，看見一名女子外貌姣好，即騎車尾隨，並駐足觀察、持手機拍攝對方，藉此反覆持續騷擾，使該名女子心生恐懼，向警方報案。
同月23日，吳男又騎車在路上閒晃，鎖定另名外貌姣好的女子，趁對方正在尋找機車停車位，便尾隨觀察，等對方停妥機車，吳便持手機開始拍攝對方，同樣將該名女子嚇破膽，向警方報案。
法官認為，吳男於社會生活、人際相處未守分際，與兩名女子素昧平生，卻違反對方意願進行跟蹤騷擾行為，考量吳坦承犯行，但未能與兩人和解，審酌依兩個跟蹤騷擾罪各判拘役25日、15日，應執行拘役38日，易科罰金3萬8000元。
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