新竹男騎車尾隨2正妹拍照 跟蹤騷擾罪遭法院判拘役

吳姓男子去年8月間騎機車在新竹市區閒晃，連續看上兩名外貌姣好的女子，就騎車一路尾隨，並盯著對方觀察，持手機不斷拍攝，由於吳的行跡詭異，讓兩名女子嚇破膽，不堪其擾，向警方報案；新竹地院審理終結，將吳依兩個跟蹤騷擾罪判刑，應執行拘役38日。

判決書指出，去年8月13日，吳男騎車在新竹市閒晃，看見一名女子外貌姣好，即騎車尾隨，並駐足觀察、持手機拍攝對方，藉此反覆持續騷擾，使該名女子心生恐懼，向警方報案。

同月23日，吳男又騎車在路上閒晃，鎖定另名外貌姣好的女子，趁對方正在尋找機車停車位，便尾隨觀察，等對方停妥機車，吳便持手機開始拍攝對方，同樣將該名女子嚇破膽，向警方報案。