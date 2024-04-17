快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹男騎車尾隨2正妹拍照 跟蹤騷擾罪遭法院判拘役

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

吳姓男子去年8月間騎機車在新竹市區閒晃，連續看上兩名外貌姣好的女子，就騎車一路尾隨，並盯著對方觀察，持手機不斷拍攝，由於吳的行跡詭異，讓兩名女子嚇破膽，不堪其擾，向警方報案；新竹地院審理終結，將吳依兩個跟蹤騷擾罪判刑，應執行拘役38日。

判決書指出，去年8月13日，吳男騎車在新竹市閒晃，看見一名女子外貌姣好，即騎車尾隨，並駐足觀察、持手機拍攝對方，藉此反覆持續騷擾，使該名女子心生恐懼，向警方報案。

同月23日，吳男又騎車在路上閒晃，鎖定另名外貌姣好的女子，趁對方正在尋找機車停車位，便尾隨觀察，等對方停妥機車，吳便持手機開始拍攝對方，同樣將該名女子嚇破膽，向警方報案。

法官認為，吳男於社會生活、人際相處未守分際，與兩名女子素昧平生，卻違反對方意願進行跟蹤騷擾行為，考量吳坦承犯行，但未能與兩人和解，審酌依兩個跟蹤騷擾罪各判拘役25日、15日，應執行拘役38日，易科罰金3萬8000元。

吳男去年8月間騎機車在新竹市區閒晃，連續看上兩名外貌姣好的女子，就騎車一路尾隨，並盯著對方觀察，持手機不斷拍攝；新竹地院審理終結，將吳依兩個跟蹤騷擾罪判刑，應執行拘役38日。示意圖／ingimage
吳男去年8月間騎機車在新竹市區閒晃，連續看上兩名外貌姣好的女子，就騎車一路尾隨，並盯著對方觀察，持手機不斷拍攝；新竹地院審理終結，將吳依兩個跟蹤騷擾罪判刑，應執行拘役38日。示意圖／ingimage

新竹 跟蹤騷擾 車位

延伸閱讀

新竹天后宮將辦「竹塹城巡安」 6媽祖廟遶境竹市

新竹第一家「油條麵包」只要銅板價！塞滿各種配料有如「麵包版蛋餅」

不在台北！國家地理服飾進駐新竹 打造全球最大「太空概念店」

追責求償！瓦斯管遭挖破竄大火 居民就怕竹北氣爆重演

相關新聞

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

新竹市長高虹安涉貪案，台北地院上午將高的前國會辦公室主任陳奐宇由被告轉證人作證又爆「滅證」疑情；陳奐宇曾在調查局指高召集...

辦過白曉燕命案貪警羅明村逃11年投案 再因包庇槍擊案判11年定讞

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村偵辦槍擊案收賄50萬元，被依貪汙罪判13年徒刑，褫奪公權5年定讞，他自認蒙冤而潛逃出境...

婦產科八點檔！院長墮胎遭女婿偷拍舉發 換兒子控繼母拿高跟鞋敲頭

高雄某家婦產科診所院長先前被女婿懷疑非法墮胎，遭女婿偷拍蒐證舉發，事後女患者對女婿提告，女婿被依妨害秘密罪判刑5月，緩刑...

生母、同居人聯手把2月兒害殘 推稱玩「飛高高」下場出爐

戴姓女子生的男嬰未滿2月，卻和邱姓男友劇烈搖晃、甩丟、按壓他，男嬰遭虐負傷，2022年1月間癱軟無力。戴女送醫，長庚醫院...

某青商會前分會長趁亂伸狼爪 親吻環抱兩女判決曝

國際青年商會高雄某分會前任林姓分會長，去年2月晚間於高雄知名酒店宴會廳外，都趁兩女來不及抗拒之際，分別雙手環抱對方，還藉...

新竹男騎車尾隨2正妹拍照 跟蹤騷擾罪遭法院判拘役

吳姓男子去年8月間騎機車在新竹市區閒晃，連續看上兩名外貌姣好的女子，就騎車一路尾隨，並盯著對方觀察，持手機不斷拍攝，由於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。