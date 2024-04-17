基隆東岸商場產權是誰的？NET槓上市府 法院今開庭審理

主富服裝公司（即NET）和基隆市政府都主張擁有東岸商場2至4樓建物產權，NET訴諸法院確認所有權。基隆地方法院今天上午9點30分開庭，進行言詞辯論程序。

基市府去年辦理東岸地下停車場和地上商場重新招商，最後由微風集團出線。NET為原營運廠商大日公司的協力廠商，因地上2至4樓為NET出資增建，因此主張擁有產權。

基市府今年1日31日辦理點移交程序時，僅大日負責營運的停車場完成點移交。NET在2至4樓建物和設施張貼公告，指擁有產權，並將部分區域上鎖。市府也主張擁有產權，2月1日凌晨逕行剪開鎖頭，進行點移交作業，並引爆雙方輿論戰和法律戰。