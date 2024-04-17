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前淡水警涉賄定讞逃匿 保證金60萬元沒入

中央社／ 台北17日電

淡水警分局警員蔡至恩藉受理性騷擾案，向男子索取金錢得手，判刑12年2月定讞，由於蔡男未到案執行被通緝，至今逃匿中，檢察官聲請沒入蔡男保金60萬元，士院日前裁准。

全案起於，時任新北市警局淡水警分局警員蔡至恩民國110年受理女子控告許姓男子涉性騷擾，未依規定立案，以不實案號等向健身房調取許男個資。

蔡至恩後來發現報案女子說詞反覆，無意提告，又發現許男不想讓妻子知情，因此藉機索取新台幣60萬元，並得手其中10萬元。

一審士林地方法院依貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物罪，判處蔡男有期徒刑12年2月，褫奪公權6年。案經上訴，二審台灣高等法院改依違背職務收賄罪論處，仍判刑蔡男12年2月。蔡男上訴三審，最高法院去年9月駁回上訴定讞。

士林地檢署發出傳票通知蔡男到案執行，但蔡男無正當理由未到案報到；檢察官指揮警方拘提蔡男未果，認定蔡男逃匿，去年12月8日對蔡男發布通緝，日前向士林地院聲請沒入蔡男保證金60萬元。士林地院日前裁准。

淡水 通緝

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