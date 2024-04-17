他被控酒後衝突刺死同鄉 越南移工證據不足獲判無罪

越南籍移工范文幸前年4月中旬某晚與6名男女同鄉一起到武姓移工住處餐敘，席間，他因1000元與范文橋口角並打了對方臉部一拳，阿橋氣得到廚房拿水果刀出來要輸贏，右大腿卻突然遭水果刀刺入流血過多死亡，阿幸被控涉嫌持刀遭檢方依傷害致死起訴，桃園地院審理時，根據在場5名證人指證，阿橋自己跌倒時，均未見阿幸曾上前奪刀，且凶刀也未驗出DNA，將范文幸判無罪。

起訴事實指出，被告范文幸、武文平、阮文忠、阮太學、阮氏紅何、杜紅試與被害人范文橋均為越南籍移工，於2022年4月13日晚間6點相約至武男位於桃園市平鎮區中豐路居處飲酒餐敘，當晚9點時，阿幸因金錢糾紛與被害人阿橋發生口角，被告並徒手打被害人巴掌，阿橋遂與阿幸發生拉扯，阮姓等人見狀將2人架開，阿橋氣憤之下遂至廚房取出水果刀，阿幸見狀上前奪刀並基於傷害犯意刺向阿橋右大腿，未料造成阿橋右腿動靜脈斷裂大失血，經送醫後不治，因認被告阿幸涉犯刑法的傷害致死罪嫌。

法院開庭時，阿幸否認傷害阿橋，還原當晚事發前，他因喝了酒就進房間休息，直到晚間9點多對方叫他，出來時看到地上有1000元就問是誰的，阿橋突然說是自己的並罵了三字經，隨即發生推打，眾人勸架後，阿幸見阿橋走進廚房，他就回房內冷靜，沒想到再出來時，驚見阿橋膝下全是血，也沒有看到有水果刀，當下與其他人急忙進行包紮並打119。

依據在場者對於被害人阿橋持水果刀從廚房走出後，被告阿幸是否有上前奪刀的說法，武文平說，阮文忠、阮太學在廚房門口勸架，沒注意阮文忠、阮太學、范文幸與死者有無相互拉扯；阮太學說，他只知武、阮有上前勸架，不知道阿幸有沒有去搶；證人阮文忠、阮氏紅何、阮文財也未提到有阿幸奪刀情節，法官認為，根據相關證人所述，尚難認被告阿幸有奪取被害人手中水果刀行為，送鑑定水果刀因未檢出DNA量，未進行DNA-STR型別檢測，更無從佐證被告有從被害人手中奪取水果刀之事實。

至於被害人阿橋右大腿遭水果刀刺入而流血倒下的發生過程，武文平說，阿橋氣噗噗跑到廚房拿刀子出來要刺阿幸，在廚房門口可能腳勾到隔板跌倒，自己刺傷自己，我們上前去救他，但他一直流血，由於我們是非法居留，阮文忠叫我們先離開，只剩阮文忠留在現場，我離開前有請朋友幫忙報案，後來就不清楚；阮太學說，他不知道阿橋是怎麼受傷的；阮文忠也說，他不知道阿橋是如何受傷的；阮文財則證稱，阿橋從廚房出來時還想打阿幸，自己忽然就倒下，被扶起來時，他才看到血；他沒看到有人將刀子從阿橋腿上取出，不知道阿橋是怎麼受傷；證人阮氏紅何也說不知道阿橋如何受傷，當阿橋流血時，她沒聽到他說為什麼會受傷。法官根據證人所證，武文平證述被害人阿橋是因意外自傷，證人阮太學、阮文忠、阮文財及阮氏紅何則均不知被害人受傷過程，自無從認定被害人是由被告阿幸持水果刀刺傷右大腿。

同時根據警方勘查案發現場客觀跡證，認「屋內無明顯打鬥致物品凌亂或毀損痕跡，死者僅有1處位於大腿致命傷，且經警方檢視其他在場者的身體外觀及衣物，均未發現打鬥傷勢或可疑噴濺血跡等情形，初步研判此案他殺的可能性較低。」

另根據刀傷刺入方向為由後向前，由上至下、由右至左，若此刀傷為自為，死者需右手持刀，參酌證人阮太學證述，被害人阿橋持水果刀從廚房步出後，武文平及阮文忠均有上前搶刀，阿橋的親屬也證明死者為右撇子，不排除被害人阿橋所受致命傷，可能是在與武文平、阮文忠等搶刀過程中，因發生意外而自傷。

合議庭說，綜上所述，此案依檢察官所舉各項證據方法，未能使本院確信被告有公訴意旨所指傷害致死犯行，無法使本院形成被告有罪心證，揆諸前揭說明，基於無罪推定原則，本院認不能證明被告犯罪，自應諭知為無罪判決。 越南籍移工范文幸前年4月間與同鄉餐敘時，因故與被害人阿橋發生糾紛並動手毆打，阿橋氣得拿水果刀要輸贏，卻突然跌倒造成右大腿被刺傷，流血過多送醫不治，事後范男遭檢方依過失致死罪起訴，桃園地院審理後，根據證人指證，認為罪證不足判他無罪。記者陳恩惠／攝影

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